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Автомобили

Видео: водитель пытался спасти хищника на обочине дороги

Mash: в Хабаровском крае рысь поселилась на трассе
Кадр из видео/Telegram

В Хабаровском крае рысь заметили на обочине проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хищницу заметили на трассе Лидога — Ванино. Машин она не боится — спокойно нежится на солнце. Водители такой релакс не поддерживают: гонят кошку домой, в лес. Та ненадолго уходит, но в теплые деньки возвращается на любимое место», – говорится в публикации.

Автомобилист запечатлел происходящее на видео. На кадрах заметно, что животное лежит на обочине проезжей части, при этом машина не пугает рысь. Далее на записи видно, как водитель дает хищнику воды.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео.

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