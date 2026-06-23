Видео: приморец головой влетел в минивэн, когда убегал от мужчины с битой

Во Владивостоке на видео сняли эпичную драку с битой и женщину в истерике

Во Владивостоке несколько человек устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На Русской, около китайки произошла вот такая вот потасовка, с подростками на мопеде, парнями на китайской бричке и женихом в белой рубашке, которого защищала его мать в футболке СССР, из-за чего это все началось, мы не знаем, в итоге никто сильно не пострадал, кроме женщины у нее истерика была», – рассказал очевидец.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина головой ударяется о припаркованный минивэн, когда убегает от оппонента с битой. На записи также заметно, как за конфликтующими следуют женщины, которые безуспешно пытаются остановить драку, но мужчины продолжают ее на проезжей части.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар.

Ранее в Приморье торговцы с палками устроили бой на трассе и попали на видео.