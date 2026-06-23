Под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге

Под Оренбургом мужчина протащил жену на тросе за авто, заподозрив ее в измене

В поселке Акбулак Оренбургской области 29-летняя женщина стала жертвой жестокого нападения со стороны своего супруга, который заподозрил ее в измене. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается,что мужчина вывез жену на автомобиле за пределы поселка, где начал избивать ее руками по голове и различным частям тела, высказывая угрозы. На уговоры прекратить он не реагировал, вытащил жертву за ноги из машины, продолжил душить и избивать, а затем привязал один конец автомобильного троса к машине, а другой — к ногам женщины и протащил ее волоком по земле около 8 метров.

Пострадавшей удалось вырваться и добежать до ближайшего двора, откуда хозяин вызвал полицию. Женщину доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. После того как она пришла в себя и успокоилась, она смогла подробно рассказать о случившемся. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар.

Ранее приморец головой влетел в минивэн, когда убегал от мужчины с битой.