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Блогер на «Ниве» упал с 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с дома на дом

В Северной Осетии блогер за рулем «Нивы» упал с крыши здания

Блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев за рулем внедорожника «Нива» упал с высоты 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с одного здания на другое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Для выполнения трюка на одном из заброшенных 4-этажных зданий, стоящих рядом друг с другом, был сооружен трамплин. Чеботарев за рулем «Нивы» попытался перепрыгнуть с одного дома на другой, однако при этом машина не долетела до соседнего здания, врезалась крышей в стену и упала вниз. На земле блогер смог самостоятельно покинуть смятый автомобиль.

«Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь», — приводит слова Чеботарева после неудачного трюка Telegram-канал «ЧП Осетия».

Блогер Евгений Чеботарев, на которого подписаны 600 тыс. человек, известен выполнением каскадерских трюков. Прыжок между зданиями стал 94-м по счету.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наделить пожарных правом таранить припаркованные машины при проезде к месту тушения.

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