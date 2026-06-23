Последние секунды жизни водителя, в которого влетел грузовик на МКАД, попали на видео

На МКАД на видео попало, как «Газель» на скорости снесла водителя в фатальном ДТП

В Москве на МКАД «Газель» сбила водителя на проезжей части. Кадры опубликовал Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель стоял у своей машины после поломки, рассматривая кузов. В этот момент в него на полном ходу влетел фургон», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик на скорости выезжает на соседнюю полосу движения и сбивает водителя, который остановился из-за поломки автомобиля. Далее заметно, как грузовик сносит машину пешехода и врезается в отбойник, от удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

По данным канала, в результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.