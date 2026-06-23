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Автомобили

«Страшная авария»: иномарку с людьми разворотило в фатальном ДТП

В Саратовской области иномарка с людьми разбилась в страшном ДТП
Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области автомобиль с людьми разбился в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Днем в Гагаринском районе, недалеко от села Боковка, произошло лобовое столкновение фуры и иномарки. Удар оказался такой силы, что для извлечения тел <...> спасателям пришлось применить гидравлические ножницы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии иномарка получила серьезные повреждения. В результате произошедшего женщина и десятилетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все детали произошедшего.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее последние секунды жизни пенсионерки, которую переехали дважды, попали на камеру.

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