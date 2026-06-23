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Автомобили

Падение обломка скалы на машину с людьми в Дагестане попало на видео

Baza: мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане
Telegram-канал Baza

В Дагестане мощный камнепад накрыл проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Скала обрушилась в Унцукульском районе, на 43-м километре дороги «Буйнакск — Гимры — Чирката». За несколько минут до мощной лавины на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней — автомобилисты пытались убрать их самостоятельно. После этого камнепад повторился вновь. Обошлось без пострадавших», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как глыбы падают на дорогу, при этом несколько камней разлетаются и попадают на машину с людьми. После произошедшего поднимается пыль. По данным канала, в настоящее время дорога на участке Временный поселок — Ахульго перекрыта, на месте работают экстренные службы.

До этого в Москве 41 километре на МКАД автомобили с людьми разбились в массовой аварии и попали на камеру. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, движение было затруднено на одной из полос.

Ранее приморец головой влетел в минивэн, когда убегал от мужчины с битой.

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