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Школьник попал в реанимацию после «отсасывания» бензина в Находке

Школьник в Находке попал в реанимацию после «отсасывания» бензина из мопеда
Bulkin Sergey/Global Look Press

В Находке 16-летний подросток оказался в реанимации после того, как попытался слить бензин из мопеда через шланг. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«Школьник попал в реанимацию после «отсасывания» бензина в Находке. 16-летний подросток ремонтировал мопед в гараже и решил слить топливо дедовским методом — через шланг. В итоге часть попала в организм», — сообщает канал.

В больницу парня доставили только спустя 3,5 часа после инцидента — в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, однако лечение продолжается. Специалисты предупреждают о высоком риске серьезных осложнений из-за токсичного отравления.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.

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