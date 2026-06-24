Школьник в Находке попал в реанимацию после «отсасывания» бензина из мопеда

В Находке 16-летний подросток оказался в реанимации после того, как попытался слить бензин из мопеда через шланг. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«Школьник попал в реанимацию после «отсасывания» бензина в Находке. 16-летний подросток ремонтировал мопед в гараже и решил слить топливо дедовским методом — через шланг. В итоге часть попала в организм», — сообщает канал.

В больницу парня доставили только спустя 3,5 часа после инцидента — в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка, однако лечение продолжается. Специалисты предупреждают о высоком риске серьезных осложнений из-за токсичного отравления.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

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