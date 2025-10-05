Блогер-каскадер из Ростова попал в аварию на McLaren

На видео попало, как ростовский каскадер разбил спорткар McLaren на мокрой трассе

В Ростове блогер-каскадер разбил спорткар McLaren на мокрой дороге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Евгений Чеботарев (не комик, как вы могли подумать) профессионально занимается разрушением спорткаров, но в этот раз сам попал в ДТП: гоночную машину занесло на мокрой трассе, а затем она въехала в отбойник», — сообщает канал.

Отмечается, что ранее он уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была ли последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

До этого стало известно, что треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима с проституткой на кузове пикапа.

«На данный момент представителя нижнего интернета выпустили под залог и в ближайшее время депортируют с запретом на выезд до 2124 года», — говорится в публикации Mash.

О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. СМИ сообщили, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом.

Ранее в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео.