Огонь охватил автомобиль с человеком в момент ДТП, и это попало на видео

В Кургане на видео попало, как машина с человеком воспламенилась в момент ДТП

В Кургане машина загорелась после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как две машины сталкиваются на перекрестке, от удара автомобили отлетают в стороны, и в этот момент один из них начинает дымиться. Далее на записи заметно, как огонь охватывает капот. Возле поврежденного транспорта начинают останавливать очевидцы, из машины выбегает водитель. В конце видео – к воспламенившемуся транспорту подбегает человек и ликвидирует пожар огнетушителем.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.