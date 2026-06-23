Полуголый петербуржец разнес машины и пытался вломиться к возлюбленной

В Кудрово Ленинградской области полуголый мужчина разгромил автомобили и подъезд из-за ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По словам соседей, ловелас полночи долбился в квартиру к ненаглядной с протяжным на весь двор криком: «Ви-и-и-ка». Романтический пыл вымещал на лифте, почтовых ящиках и стоящих рядом тачках. Также он грозился сжечь квартиру подружки и завалить какого-то мужчину, говорят местные», – говорится в публикации.

На кадрах видно, как мужчина бегает по двору и кричит, при этом злоумышленник пытается повредить ограждения. Далее заметно, что на место прибыли сотрудники полиции и забрали нарушителя.

До этого в Приморском крае в районе Кипарисово дорожные торговцы устроили драку на федеральной трассе. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с длинной палкой толкает оппонента на обочину дороги, в этот момент к ним подбегают еще двое приморцев и пытаются остановить драку. По словам местных жителей, торговцы часто устраивают конфликты на обочине дороги.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.