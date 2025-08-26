Сбил мужа Арбатовой и ухаживал за экстрасенсом: чем известен погибший в Москве бизнесмен Белюскин

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП на Aston Martin в Москве

В Москве погиб скандально известный бизнесмен Сергей Белюскин. Он врезался в отбойник за рулем Aston Martin под Живописным мостом. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ. Предприниматель уже попадал в дорожную аварию: в 2011 году он сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Позже ему приписывали роман с экстрасенсом Анной Амбарцумян, которая умерла в одном из столичных отелей при загадочных обстоятельствах.

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в дорожной аварии за рулем элитного спорткара Aston Martin под Живописным мостом в Москве, пишет SHOT.

ДТП произошло 25 августа около 21:00 мск, когда предприниматель ехал в сторону центра. Он некоторое время «петлял по дороге, а потом влетел в отбойник» почти под стеклянной капсулой наверху моста.

Очевидцы смогли разблокировать дверь автомобиля, вызвали скорую помощь и до приезда медиков делали Белюскину искусственное дыхание. Прибывшие на место врачи пытались откачать мужчину, но он скончался на месте.

SHOT также опубликовал видео с попавшей в аварию машиной Белюскина. На кадрах запечатлен мужчина, неподвижно лежащий на земле, над которым склонился человек в пальто.

По предварительной информации, у 57-летнего предпринимателя за рулем случился сердечный приступ. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил гибель Белюскина. По его словам, мужчине «стало плохо за рулем». Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Белюскин переехал в Москву из Иркутской области, занимался нефтяным бизнесом. Также основал и возглавлял компанию «Системы СКАТ», которая производит летательные аппараты, в том числе космические, и сопутствующее оборудование.

ДТП с бывшим мужем Арбатовой

Белюскин неоднократно попадал в скандальные ситуации. В 2011 году на севере Москвы бизнесмен за рулем Range Rover сбил первого мужа писательницы Марии Арбатовой — классического певца Александра Мирошника.

По информации kp.ru, водитель «влетел» в пешехода на большой скорости, сотрудники Госавтоинспекции не нашли тормозного пути. Издание отметило, что бизнесмен продолжил движение, но «все-таки решил вернуться и даже перенес переломанного мужчину к себе в машину». При этом медиков вызвал не Белюскин, а случайный очевидец.

«Водитель потом признался, что спешил в аэропорт», — говорится в публикации.

После ДТП Мирошник долго восстанавливал свое здоровье, а два года назад скончался. В беседе с Mash Арбатова подчеркнула, что до сих пор не простила Белюскина. Травмы, полученные в аварии, приблизили смерть ее бывшего мужа, уверена писательница.

«Как можно простить человека, который сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности?» — задалась она вопросом.

По словам Арбатовой, Белюскин избежал ответственности из-за истечения срока давности. При этом он не звонил ей и не приходил на судебные заседания.

Мирошник работал солистом московских хоров и музыкальных театров. Его брак с Арбатовой продлился 17 лет. Они воспитали двух сыновей-близнецов, которые в юности входили в состав рок-группы «Инки».

Роман с девушкой-экстрасенсом

Также Белюскину приписывали роман с участницей ток-шоу «Пусть говорят» и «На самом деле» — блогером и психотерапевтом-экстрасенсом Анной Амбарцумян. В 2020 году 27-летняя девушка, известная под ником Королева, умерла при невыясненных обстоятельствах, пишет StarHit. Ее тело без следов насилия нашли в одном из номеров столичного отеля «Петр Первый».

«Абсолютно голой, с черным платьем на кровати и сумкой Prada. Рядом были разбросаны таблетки <…> Из личных вещей на Анне был браслет <…> Документов при ней не было», — сообщал Mash.

По информации mk.ru, Амбарцумян незадолго до смерти рассказала, что вышла замуж за Белюскина, который на самом деле был женат. Кроме того, бизнесмена якобы видели возле отеля незадолго до обнаружения тела девушки.

Впоследствии в образцах крови Амбарцумян эксперты нашли наркотические вещества, «поэтому, судя по всему, вину предпринимателя подтвердить не удалось», добавил StarHit.