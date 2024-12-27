«Начались тектонические сдвиги»: что произошло с авторынком России в 2024 году

Уходящий год для авторынка России оказался переломным — повышение утильсбора кардинально изменило правила игры для бизнеса. Под сильнейшим ударом оказались и рядовые покупатели на фоне резкого роста цен на машины, но и без хорошего в 2024 году не обошлось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поставки прикрыли

С 1 апреля 2024 года вступило в силу постановление правительства, которое нивелировало выгоду растаможки автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию через другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В первую очередь ограничения коснулись Киргизии, которая после КНР занимала вторую строчку по ввозу автомобилей в Россию.

Канал поставок через Киргизию давал возможность приобрести автомобиль на 20–25% дешевле, чем в случае его растаможки в России

Однако, согласно постановлению российского правительства, налоги и сборы, которые были не доплачены из-за занижения таможенной стоимости, решили учитывать в составе утилизационного сбора.

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Утильсбор повысили

В апреле президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в очередной раз выступил с предложением пересмотреть ставки утилизационного сбора, заодно раскритиковав китайские автокомпании.

«Зарубежные автопроизводители реализуют в России программу масштабной ценовой экспансии. Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», — говорил глава компании.

Впоследствии просьбу отечественных производителей во главе с «АвтоВАЗом» о повышении утильсбора решили удовлетворить. С 1 октября в России на 70–85% выросли ставки на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили.

В результате размер сбора на новые иномарки с моторами рабочим объемом 1–2 литра вырос с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. Сильнее всего подорожали автомобили с двигателями объемом от двух и от трех литров, тут платеж вырос сразу в 1,8 раза — до 1,6–2,3 млн руб. с одной машины, в зависимости от точного объема в кубических сантиметрах.

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Причем в правительстве решили использовать этот инструмент и дальше — с 1 января 2025 года в России утильсбор повысится на 10–20% вплоть до 2030 года.

«С одной стороны, повышение утильсбора является негативным фактором 2024 года и первой половины 2025-го, но с другой — позитивный в долгосрочной перспективе, потому что теперь правила игры всем ясны.

Любой бизнес, в том числе китайский, затруднится принять решение, когда неизвестно, что будет завтра.

Сейчас все понятно: если хотите присутствовать в России, то полноценно нужно собирать автомобили здесь, в России», — заявил основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

От кредитов отказались

Центробанк 25 октября повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Вместе с этим выросли и ставки по кредитам для населения.

Автоэксперт Мосеев отмечает, что повышение ставки привело к падению выдач автокредитов в ноябре на 30%. По его словам, в этой ситуации пострадали не только покупатели, но и дилеры, которые теряют клиентов и вынуждены финансироваться в банках под огромные проценты.

«Высокие ставки по кредитам резко ограничили круг покупателей среди физических лиц.

Повышение утильсбора привело к росту цен на автомобили, что также негативно сказалось на спросе», — пояснял ранее «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

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Рекорды продаж

Согласно статистике Минпромторга, за январь — ноябрь 2024 года продажи автомобилей в России выросли на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили порядка 1,7 млн в штук.

В преддверии повышения утильсбора осенью на отечественном авторынке стали фиксировать рекорды по продажам — клиенты начали скупать машины, опасаясь роста цен.

«В сентябре нынешнего года продажи новых автомобилей впервые с мая 2021-го преодолели отметку в 150 тыс. единиц.

Как видно, в октябре рынок достиг еще большего объема, едва не повторив итоги апреля 2021 года (171,5 тыс. штук).

Таким образом, это максимальный показатель за последние 3,5 года», — передавало аналитическое агентство «Автостат».

close Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Однако в ноябре авторынок России накрыл очередной кризис — продажи новых автомобилей обрушились на 32% по сравнению с октябрем. Эксперты связали падение с высокой ключевой ставкой Центробанка, повышением утильсбора и ослаблением рубля.

Как росли цены

Согласно данным «Автостата», по итогам первого полугодия 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,16 млн руб.

Это на 14% больше, чем в 2023 году.

Рост цен на автомобили продолжился и во втором полугодии. Стоимость новых легковых автомобилей в среднем выросла на 2–5% в октябре. Подорожание машин до конца года составит еще 10%, заявили «Коммерсанту» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Рост цен не является окончательным, так как производители оставили часть демпфера на следующий год, чтобы избежать падения продаж в декабре. С начала 2025 года цены вырастут на 2–3%», — спрогнозировал в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Что было популярно

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

«Россиянин в массовом сегменте брендов начинает привыкать к китайским автомобилям. Клиенты премиум-сегмента более консервативны, но даже и в этом ценовом диапазоне начались тектонические сдвиги — многие автолюбители стали отходить от своих принципов и пересматривать решения в пользу китайских брендов», — отметил Тюктеев.

По его словам, причина заключается в том, что китайские автопроизводители быстро учатся, вносят изменения в комплектации, добавляют зимние пакеты, учитывают нюансы обработки дорог, адаптируют цены, оперативно меняют техническую начинку и чаще, чем европейские коллеги, выпускают новинки.

close Евгений Одиноков/РИА Новости

«Среди популярных авто в 2024 году можно выделить кроссоверы, рост этого сегмента — общемировой тренд. Россия в силу погодных условий показывает более высокую долю продаж кроссоверов. Если в 2014 году на SUV (кроссоверы и внедорожники) приходилось только 44%, то по итогам 2024 года их доля достигнет 70%. Рост продолжится и в 2025 году», — заявил Тюктеев.

При этом в России наблюдается падение интереса к седанам. В «Авилоне» считают, что тренд обусловлен меньшим клиренсом у этого типа автомобилей, узким багажным отсеком. При этом стоимость таких моделей почти не отличается от кроссоверов. Доля седанов держится за счет такси и каршеринга, отметил Тюктеев.

Успехи брендов

По итогам 11 месяцев 2024 года, первое место по количеству проданных новых машин в России занимает Lada. На второй строчке разместился китайский бренд Haval, которому удалось обогнать многолетнего лидера Chery и Geely (третье и четвертое места соответственно). Топ-5 на российском авторынке замкнул Changan.

close Алексей Филиппов, Кирилл Зыков/РИА Новости

«Можно смело сказать, что 2024-й — это год «АвтоВАЗа». В начале у многих был абсолютный скепсис по поводу планов компании на текущей год. Да, с продажами в полмиллиона они не справились, но производства в полмиллиона машин они достигли. Если бы они еще какие-то дурацкие посылы на рынок не делали, то им бы цены не было», — считает Олег Мосеев.

Также автоэксперт отметил успехи Haval, который смог закрепиться на первом месте среди китайских производителей. По его словам, пока у бренда есть полноценный завод, то бороться с ним будет тяжело.

«Подводя итог, можно сказать, что 2024 год был замечательным, концовка отвратительная, а следующий год будет неопределенным», — заключил Мосеев.