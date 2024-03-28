Перекупы займутся чем-то другим: что будет с ввозом иномарок после 1 апреля Правительство не стало переносить блокировку киргизского транзита для иномарок

Ввоз автомобилей в Россию через Киргизию станет невыгоден с апреля 2024 года — с вступлением в силу постановления правительства о новом порядке оценки стоимости автомобилей. Минпромторг сообщил «Газете.Ru», что это постановление остается в силе, несмотря на заявление ЕАЭС, которое многие восприняли как перенос на год блокировки «киргизского транзита» для иномарок. Что будет с ввозом автомобилей из-за рубежа уже через несколько дней — в материале «Газеты.Ru».

С 1 апреля 2024 года вступает в силу постановление правительства, которое нивелирует выгоду растаможки автомобилей, ввозимых в Россию через другие страны Евразийского экономического союза и главным образом через Киргизию, которая после КНР заняла вторую строчку по экспорту автомобилей в РФ в прошлом году.

Буквально за несколько дней до вступления в действие этого постановления Евразийская экономическая комиссия сообщила о переносе на год, до 1 апреля 2025 года, сроков вступления документов, регулирующих таможенные правоотношения в ЕАЭС.

Это сообщение вызвало огромный резонанс среди доставщиков автомобилей и официальных дилеров, использовавших страны ЕАЭС как канал растаможки иномарок. Многие предположили, что перенос касается именно вышеозвученных нововведений. Разобраться в этом не смог даже главный регулятор в этом вопросе — Федеральная таможенная служба (ФТС) России, куда обратилась «Газета.Ru» за комментариями. В ФТС перенаправили за ответами в Минпромторг.

В министерстве промышленности и торговли России уточнили «Газете.Ru», что эта отсрочка не касается доначисления платежей за автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС:

утвержденная постановлением правительства норма вступит в силу 1 апреля 2024 года, как и планировалось.

«Указанное заявление Евразийской экономической комиссии не имеет отношения к срокам вступления в силу изменений, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 года №152.

Напомним, что данные изменения вступают в силу с 1 апреля 2024 года и не имеют обратной силы.

Постановлением также утверждена формула, согласно которой будет проводиться начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

Как изменится растаможка

Согласно постановлению российского правительства, налоги и сборы, которые были не доплачены из-за занижения таможенной стоимости ввозимых в страну машин в странах ЕАЭС, будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязательно уплачивается на таможне и физическими, и юридическими лицами.

Главным образом это касается так называемого «киргизского транзита»:

большинство перекупов и дилеров предпочитали проводить таможенную очистку машин именно в этой стране, поскольку НДС и пошлины там значительно ниже, чем в России. Также в Киргизии таможенники более лояльно смотрят на инвойсы, которые предоставляют импортеры, практически всегда оценочная стоимость (на нее исчисляется таможенный сбор) иномарок в них сильно занижена.

Канал поставок через Киргизию давал конечному покупателю возможность приобрести автомобиль на 20-25% дешевле, чем в случае его растаможки в России. В Киргизии с покупателя взимают 15% таможенной пошлины и 12% НДС, тогда как в России полная пошлина на новую иномарку достигает 48% от его начальной розничной цены.

В соответствии с постановлением правительства, установлен целый ряд изменений, касающихся вопроса уплаты утильсбора, пояснила «Газете.Ru» руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли группы компаний «Б1» Вильгельмина Шавшина.

«Скорректированы правила применения коэффициентов расчета утильсбора (базовый коэффициент и корректировочный коэффициент, который зависит от уплаты таможенных платежей в странах ЕАЭС); установлено требование о документальном подтверждении сумм уплаченных таможенных платежей при выпуске товаров на территории государств-членов ЕАЭС, которое введено с учетом встречающихся расхождений между информацией, переданной в электронном виде и бумажном виде», — перечислила конкретные нововведения Шавшина.

Также Минпромторг будет публиковать перечень средних цен на ввозимые транспортные средства, и ориентир на этот перечень будет обязательным для расчета корректировочных коэффициентов, уточнила она.

Переход в режим доставки «под ключ»

Повышение утилизационного сбора для юрлиц в 2023 году и нынешнее закрытие «киргизского транзита» сузят рынок для покупателя до официальных дилеров и сайтов классифайдов рынка подержанных машин. Из-за границы теперь будут привозить редкие экземпляры под заказ конкретного клиента, пояснил «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из-за границы) Дмитрий Рогов.

«По факту сейчас получается так, что не запрещен ввоз автомобилей лично для себя. И не запрещен, но сильно обложен налогами ввоз автомобилей на перепродажу. Поэтому

очень большое число людей, которые занимались этим привозом, теперь будут заниматься чем-то другим»,

— сказал Рогов «Газете.Ru».

Все сводится к тому, что и раньше было — цивилизованному рынку. Если вам хочется автомобиль, который не продается официально в России, вы его заказываете для себя, отправляете за границу деньги и несколько месяцев ждете и без них, и без машины. Либо есть альтернатива — купить новый китайский автомобиль у официального дилера, уточнил он.

«Государство четко дало понять, что ввоз автомобилей на перепродажу ему не нравится.

Мы, например, полностью переориентировались на поставку автомобилей под заказ», — заключил Рогов.

О том, какие автомобили из-за рубежа доступны для заказа и популярны в России в марте, подробно писала «Газета.Ru».