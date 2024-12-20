В России обвалились продажи новых автомобилей

«Автостат»: в России в ноябре продажи новых автомобилей упали на 32%

В России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат».

Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

«Отметим, что в ноябре прошлого года с продажи легковушек было выручено 299 млрд рублей, а за январь — ноябрь 2023-го — 2,5 трлн рублей», — передают аналитики.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Также в ноябре 2024 года жители России купили 524,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 13,4% меньше, чем месяцем ранее, но на 14,5% больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Среди марок лидерство снова принадлежит Lada. В последний месяц осени было куплено 135,9 тыс. подержанных машин отечественного бренда.

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