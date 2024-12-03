Российский авторынок свалился в глубокий штопор. Кто в этом виноват Автоспеццентр: ключевая ставка и утильсбор обвалили авторынок РФ на 30%

Авторынок России накрыл очередной кризис — продажи новых автомобилей в ноябре обрушились на 29% по сравнению с октябрем. Мощный негативный тренд сформировался на фоне высокой ключевой ставки Центробанка, повышения утильсбора и ослабления рубля, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты. Воронка падения еще не набрала полных оборотов, предупреждают они.

В России обрушились продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2024 года на 29% по сравнению с показателями октября, сообщила во вторник пресс-служба Минпромторга России. В последний месяц осени в стране было продано всего лишь 120 тыс. новых легковых автомобилей против 168,5 тыс. машин в октябре. В годовом выражении автомобильный рынок РФ пока еще показывает рост на 11%, уточнило министерство.

Однако тренд на долгосрочный спад на рынке новых машин уже сформировался и набирает обороты, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По мнению гендиректора группы компаний «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, основной причиной спада продаж в ноябре стала высокая ключевая ставка Центробанка.

«Ужесточение денежно-кредитной политики сделало нерентабельным лизинговые продукты для юридических лиц, что привело к сокращению объемов корпоративных продаж. Высокие ставки по кредитам резко ограничили круг покупателей среди физических лиц.

А повышение утильсбора привело к повышению цен на автомобили,

что также негативно сказалось на спросе», — перечислил Терлюкевич в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ослабление рубля пока еще не успело до конца отразиться на спросе и стоимости автомобилей на складах, но точно приведет к повышению цен на новые импортируемые авто.

Снова в кризис

Продажи в стране не будут расти минимум в течение ближайших месяцев, а по итогам 2025 года объем рынка едва ли составит 1,2-1,4 млн машин, что ниже, чем будет по итогу этого года, прогнозирует в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Тренд будет без роста на ближайшие полгода.

Уже сейчас очевидно, что первый квартал следующего года будет хуже, чем аналогичный в этом году. Мы будем принимать меры не на повышение продаж, а на снижение затрат, несмотря на то, что в финансовом плане мы устойчивая группа», — говорит Тюктеев.

Удельная прибыль на один автомобиль у самого здорового игрока в секторе продаж новых авто достигла сегодня минимальных значений в отрасли за последние 10 лет и повышать продажи в нынешних условиях — слишком дорогое удовольствие, добавляет он.

Это надолго

На рынке установился долгосрочный тренд на снижение продаж, соглашается гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

«В декабре возможна легкая стабилизация рынка, так как новогодние праздники традиционно стимулируют покупательскую активность. Но в I квартале 2025 года падение продаж продолжится. Активность покупателей автомобилей в следующем году, скорее всего, будет ниже 2024 года на 10-20%», — прогнозирует Терлюкевич.

Финансирование складов при текущей ключевой ставке в течение 1,5 месяцев приводит к прямым убыткам,

и рынок сейчас будет всеми способами снижать свои товарные запасы. Дилерам без поддержки импортеров в этом не обойтись, а импортеры без дилеров также не смогут распродать уже произведенные автомобили, описывает он ситуацию.

В ноябре рынок существенно снизился, и пока нет причин говорить о том, что бы он начал восстанавливаться. Пока ставки по кредитам и депозитам будут высокими, ожидать, что люди будут покупать автомобили, точно не стоит, констатирует экс-президент РОАД Олег Мосеев.

«При нынешней ситуации сокращение рынка в 2025 году на 20% вполне реально.

По значимости факторов, ведущих к падению продаж, на первом месте высокая учетная ставка ЦБ, на втором месте — утильсбор, на третьем — девальвация рубля. Влияние «утиля» в массовом сегменте будет постепенно уходить на третий план во второй половине 2025 года на фоне иных факторов», — объясняет Мосеев «Газете.Ru».

Все предупреждали, что повышение утильсбора и запредельные кредитные ставки приведут к охлаждению спроса, притом, что повышенные ставки по депозитам вымывают деньги с рынка, добавляет эксперт.

Запасов надолго не хватит

Существенное падение авторынка в ноябре наблюдается на фоне относительно высокой базы октября, когда наблюдался высокий спрос на автомобили, обращает внимание IT-предприниматель и эксперт по автобизнесу Александр Усольцев.

По его мнению, в ближайшие месяцы рынок «зависнет» на тех показателях, до которых он снизился в ноябре, и будет в замедленном состоянии. Как долго это продлится, зависит от множества факторов, включая политику ЦБ и поведение рубля.

«У дилеров нет возможности удерживать цены, но есть запасы автомобилей, ввезенных до повышения утильсбора.

По некоторым брендам их запасов должно хватить на 2-4 месяца продаж.

И дилеры будут стараться балансировать спрос и предложение в рамках доступных им инструментов», — говорит Усольцев.

Дилерские центры по многим брендам сейчас балансируют на грани рентабельности, и в перспективе нескольких кварталов с текущим уровнем ключевой ставки сети будут сокращаться, прогнозирует он.

Минпромторг и Центробанк не прокомментировали вопросы «Газеты.Ru» относительно резкого спада продаж новых автомобилей. В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что не являются профильным министерством в этом вопросе. Ранее «Газета.Ru» писала, что цены на новые автомобили в России в ближайшее время вырастут на 5-15%.