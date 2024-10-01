Иномарки станут роскошью: утильсбор повысили на 70–85%

С 1 октября в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Российские автозаводы во главе с «АвтоВАЗом» пролоббировали кратное повышение «утиля» за счет ежегодной индексации вплоть до 2030 года. Чиновники надеются, что китайские производители начнут строить заводы в РФ. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что автокомпаниям из КНР это невыгодно, и они просто повысят цены.

Постановление правительства о повышении утильсбора для новых импортных автомобилей, разработанное Минпромторгом, вступило в силу с 1 октября. Оно предполагает, что размер сбора на новые иномарки с моторами рабочим объемом 1–2 литра вырастет с 300,6 тыс. рублей до 556 тыс. рублей. Сильнее всего подорожают автомобили с агрегатами объемом от двух и от трех литров, тут платеж вырастает сразу в 1,8 раза, до 1,6–2,3 млн рублей, в зависимости от точного объема в кубических сантиметрах.

Тем же постановлением правительства устанавливается, что утильсбор будет повышаться ежегодно вплоть до 2030 года.

И через шесть лет, к примеру, для самого массового сегмента рынка, машин с двигателями 1–2 литра, он должен стать однозначно заградительным — 1,12 млн рублей.

Эту сумму придется заплатить при ввозе автомобиля в дополнение к прочим таможенным платежам.

Хуже всего ситуация обстоит в сегменте подержанных автомобилей, для них тарифы становятся заградительными уже с 1 октября. Так, автомобили с объемом двигателя от 2 до 3 л старше трех лет раньше облагались утильсбором в 1,3 млн рублей, а с сегодняшнего дня платеж вырос до 2,37 млн рублей.

Впервые утилизационный сбор был введен в России в 2009 году как инструмент защиты национальных автопроизводителей от ввоза подержанных иномарок. Платеж периодически пересматривается, в августе 2023 года его повысили после заявлений «АвтоВАЗа» об экспансии китайских автокомпаний на российском рынке, а в июле 2024-го — проиндексировали для некоторых категорий грузовой и строительной спецтехники.

В «АвтоВАЗе» решение правительства об ежегодной индексации утильсбора поддержали.

«Поэтапное повышение утилизационного сбора станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями. Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства», — говорится в официальном заявлении «АвтоВАЗа» по этому поводу.

Насколько подорожают машины

Повышение ставок утилизационного сбора приведет к серьезному подорожанию автомобилей, убежден президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Мы ожидаем, что уже скоро повышение цен на автомобили достигнет 20% из-за утвержденного решения о повышении ставок утилизационного сбора», — сказал он «Газете.Ru».

Подщеколдин отметил, что такое решение приведет к подорожанию не только автомобилей, но и услуг и товаров — всего, что связано с транспортом.

Дилеры ожидают, что цены на машины вырастут не сразу, потому что в стране есть запас нераспроданных авто. По подсчетам основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в России, по состоянию на сентябрь, стоки новых китайских автомобилей составляли свыше 400 тыс. единиц. Он полагает, что эффект от повышения сбора не скажется на ценах, пока эти машины не будут распроданы.

«Плюс надо понимать, что в России есть завод Haval, который получает промсубсидии, и возможно, что к Haval добавятся еще другие китайские производители, которые ведут переговоры по поводу сборки и локализации автомобилей в России. Поэтому это стабилизирующий фактор, который будет мешать оставшимся [компаниям] резко повышать цену», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

Эксперт ожидает, что в среднесрочной перспективе ассортимент импортных китайских автомобилей будет уменьшаться, потому что китайские бренды, которые не смогут локализоваться в России, вряд ли смогут конкурировать с теми, кто сумеет это сделать.

«С точки зрения ассортимента в среднесрочной перспективе, да, мы потеряем. Но здесь, опять же, вопрос в том, что у нас топ-10 автокомпаний продают 80% автомобилей на рынке. Я все время привожу пример Канады, где 23 автомобильных бренда. И ничего, канадцы не страдают от этого», — подчеркнул Мосеев.

Повышение утильсбора на автомобили накладывается на повышение Центробанком учетной ставки, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. По его словам, одной рукой чиновники борются с ростом инфляции, а другой рукой стимулируют эту же инфляцию, потому что утильсбор — это мощный фактор для ее роста.

«Понятно, что доступность целого ряда китайских автомобилей резко снизится. И это повлечет за собой рост доли «АвтоВАЗа» и сокращение выбора для россиян. Для «АвтоВАЗа» это также уничтожение позиций конкурентов. Соответственно, более выигравших я не вижу, потому что все цели правительства по локализации — я не уверен, что они будут достигнуты за счет увеличения утильсбора. Китайцы и раньше не стремились на наш рынок, не заходили на наши заводы, расталкивая друг друга локтями, и сейчас они будут просто продавать дороже», — заключил Шапарин.