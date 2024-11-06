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Продажи автомобилей в России поставили рекорд за 3,5 года

«Автостат»: продажи машин в октябре стали рекордными за 3,5 года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В октябре продажи новых легковых автомобилей в России стали рекордными, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В сентябре нынешнего года продажи новых автомобилей впервые с мая 2021-го преодолели отметку в 150 тысяч единиц. Как видно, в октябре рынок достиг еще большего объема, едва не повторив итог апреля 2021 года (171,5 тыс. шт.). Таким образом, это максимальный показатель за последние 3,5 года», — отмечается в сообщении «Автостата».

Высокий результат в октябре в первую очередь обусловлен результатами первой недели, когда было реализовано около 50 тыс. машин. Более 65% объемов российского авторынка пришлось на пять марок — Lada, Haval, Geely, Chery и Changan. По итогам 10 месяцев в России реализовано 1,3 млн новых легковых автомобилей.

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