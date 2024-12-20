Ставки автокредитов по 27% отпугивают покупателей автомобилей

Автоэксперт Мосеев: в РФ не хотят покупать машины со ставкой 27% за автокредит

Повышение ключевой ставки хотя бы еще на 1% ухудшит и без того плохую выдачу автокредитов в России. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. 20 декабря Центробанк провел заседание, на котором решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

«Если в будущем ЦБ повысит ключевую ставку еще на 1%, то это принципиально ничего не изменит, на рынке и так все плохо. Выдача автокредитов в ноябре уже упала на 30%. Но если все-таки повысят значительнее, то давление на рынок увеличится», — заявил эксперт.

Мосеев сообщил, что далеко не все россияне готовы брать кредит под большие проценты непосредственно у банков.

«Существенную роль играет психология. Ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей», — отметил он.

Из-за решения ЦБ повышать ставку, по словам Мосеева, у дилеров можно наблюдать тяжелую ситуацию. Многие из игроков уже начали вводить антикризисные программы.

Днем ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки. До этого Life со ссылкой на Shot сообщил, что ставку планируется повысить до 25% в феврале следующего года.

Ранее авторынку России предрекли обрушение на 20% в следующем году.