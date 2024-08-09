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Стало известно о росте цен на новые и подержанные легковушки

«Автостат»: средняя цена новой легковушки выросла до 3,16 миллиона рублей

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Depositphotos

За первые полгода 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Поддержанные автомобили, в свою очередь, выросли в цене на 19%. В настоящее время новый легковой автомобиль в среднем стоит 3,16 миллиона рублей, а подержанный — 1,17 миллиона.

Согласно материалу «Автостата», средневзвешенная цена по новым легковым автомобилям определяется с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. Для автомобилей с пробегом ее рассчитывают с учетом объемов рынка по модели и году выпуска.

До этого газета «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес» писала, что в России в июле самым продаваемым автомобилем с пробегом в сегменте эконом-класса стал Kia Rio.

Средняя стоимость нового автомобиля в июле 2024 года в РФ составила 3,57 млн рублей, что на 1% ниже, чем месяц назад.

Цена на новую машину в июле 2024 года снизилась более чем на 6% по сравнению с июлем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей.

Ранее в РОАД прогнозировали рекордный рост цен на автомобили в России к 2030 году.

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