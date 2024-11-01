Стало известно, насколько в России подорожали легковушки сразу после повышения утильсбора

Стоимость новых легковых автомобилей в среднем выросла на 2-5% в октябре 2024 года после повышения с 1 октября тарифов утилизационного сбора для легковых автомобилей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Новые легковые автомобили в октябре — месяце, когда в России выросли ставки утилизационного сбора, — подорожали в среднем на 2-5%, подсчитали дилеры. Автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса. До конца года новые машины могут подорожать еще на 10%, прогнозируют участники рынка», — пишет издание.

Рост цен дилеры объясняют индексацией утилизационного сбора в розничных ценах новых машин, повышенной ключевой ставкой и ослаблением курса рубля. С 1 октября в России начали действовать новые ставки утильсбора. Изменения произошли по просьбе внутреннего автопроизводителя защитить его от экспансии китайских автокомпаний. По сравнению с прошлыми ставками сбор вырос на 70-85%. С 1 января каждого следующего года платеж будет повышаться на 10-20%.

Ранее россиянам рассказали о серьезном подорожании автошин.