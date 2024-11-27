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Россиянам рассказали, сколько китайских автомобилей на российском рынке

«Авито авто»: доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 68%

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Haval

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%. Об этом сообщил руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито авто» Артем Соколов на конференции «Высшая передача».

Уточняется, что на отечественные марки приходится 22% продаж, а по оценкам «Авито авто», в 2023 году китайские автомобили занимали 58% рынка, после чего их продажи увеличились на 38%. Стабилизация китайских брендов стала новым трендом, что подтверждает анализ кросс-интереса покупателей машин. Так, владельцы новых китайских автомобилей раньше искали в поиске информацию о европейских, японских и корейских марках, а машины с пробегом просматривали наряду с «китайцами». В настоящее время новые китайские автомобили конкурируют с машинами своего же автопрома.

Соколов утверждает, что российский авторынок показывает положительную динамику, например, ежемесячно 36,6 млн человек приходят на платформу «Авито авто» в поиске автомобиля, при этом каждый день заключается 28 тыс. сделок.

Ранее водителям рассказали, что делать, чтобы китайский автомобиль не «зацвел».

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