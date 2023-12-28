Какие новогодние скидки автодилеры предлагают россиянам

Российские автодилеры избавляются от машин 2023 модельного года и распродают их со скидками в преддверии праздников. Китайские кроссоверы различных марок можно купить за наличные со скидкой в 200 тыс. рублей, не пользуясь кредитом и сдачей авто в трейд-ин, или даже дешевле цены производителя, но с дополнительным оборудованием. Подробности — в материале «Газеты.Ru», которая изучила скидки на самые продаваемые в России автомобили.

Haval и Lada

Перед Новым годом автомобили Haval предлагаются со скидкой в 100-200 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации – это прямая скидка от производителя, которая указана в официальных прайс-листах, без трейд-ина, кредита и страховок. Такая акция действует до 31 декабря, рассказал в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» менеджер столичного автосалона Haval на западе Москвы.

Так, у дилера полноприводный Haval Jolion в комплектации Elite (1.5; «робот») вместо 2,44 млн рублей стоит на 200 тыс. рублей дешевле, машина находится на складе автосалона.

«Сейчас идет новогодняя распродажа. Дальше машины будут приезжать 2024 модельного года, они автоматом будут дороже. Как минимум, на эти 200 тыс. рублей», — сказал сотрудник дилера Haval.

Кроссовер Geely Coolray второго поколения вышел на рынок РФ в конце осени. Корреспондент «Газеты.Ru» обратился в дилерский центр Geely в Казани с целью приобрести этот автомобиль за наличные.

Сотрудник автосалона предложил купить такую машину в комплектации Luxury (вторая после базовой; 1,5 л и передний привод) вместе с дополнительными опциями («допами») – зимней резиной, брызговиками, ковриками, защитой двигателя и сигнализацией, – за 2,8 млн рублей с учетом прямой скидки в размере 50 тыс. рублей.

Позже менеджер связался с руководителем и сформировал «персональное предложение». Кроссовер предложили забрать со склада за 2,7 млн рублей. При этом рекомендованная розничная цена (РРЦ) на машину в такой комплектации составляет 2,7 млн рублей. Скидки действуют до конца года.

close 100% Geely

На автомобили Lada дилеры не предлагают новогодних скидок. С другой стороны, их можно приобрести по рекомендованной розничной цене «АвтоВАЗа».

Так, в Санкт-Петербурге менеджер автосалона Lada рассказал, что в наличии доступна Vesta в комплектации Life (1.6; 106 л.с. и механика) за 1,6 млн рублей. Эта финальная цена, и рассчитаться можно за наличные. Есть акция со скидкой 20% при покупке в кредит для учителей, медиков и участников СВО, уточнил он.

«За последние полгода автомобили Lada подорожали дважды, поэтому в следующем году наверняка что-то изменится», — ответил сотрудник дилера на вопрос о возможном подорожании машин.

Chery

Менеджер московского автосалона Chery предложил приобрести переднеприводной Tiggo 7 Pro Max в базовой комплектации за 1,8 млн рублей – на 1 млн рублей дешевле стартовой цены автомобиля. Однако это сумма с учетом всех скидок, которые включают продажу старой машины в трейд-ин и получения автокредита через автосалон. При этом говорить финальную стоимость машины при покупке за наличные он отказался.

«Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2,8 млн рублей. Скидка от автосалона считается здесь на месте. В любом случае, мы делаем предложение, от которого вы не сможете отказаться», — пообещал менеджер по продажам.

По его словам, покупать автомобиль в кредит даже выгоднее, чем за наличные: например, по программе «18 лет дружбы Chery» скидка составит около 400 тыс. рублей.

«Если у вас нет своего автомобиля на сдачу в трейд-ин, возможно, есть у какого-то вашего родственника? Потому что сейчас очень хорошие скидки по этой услуге.

А с нового года ожидается повышение цен на 10%.

Полноприводных машин сейчас уже не осталось, все разбирают», – предупредил собеседник.

close 100% Chery

Запасов может не остаться

Сейчас прямые скидки есть на 100% автомобилей на складах дилеров, что является традицией для декабря. В связи с высокими процентами на финансирование стоков, дилеры активно распродают товар, рассказал замгендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

«На складах дилеров и производителей находится около 180 тыс. автомобилей.

Опираясь на не самый интенсивный январь, этого запаса хватит на 2,5 месяца торговли дилерской сетью.

Нет уверенности в том, что будут большие распродажи в начале года. За последние 10 лет цены на автомобили редко корректировались вниз. Исключением можно считать короткий период 2019 года, когда после снижения цен произошел еще более значительный рост», — сказал Тюктеев.

Накануне Нового года доступны скидки на большинство моделей, представленных в дилерских центрах, включая новые автомобили Chery, Geely, Exeed и других китайских брендов.

Средний размер скидки составляет 10-15%, рассказали «Газете.Ru» в дилерской компании «АвтоСпецЦентр».

«Сейчас нет массовой распродажи авто, так как в начале 2024 года производство в Китае остановится на несколько месяцев. Дилеры сохраняют запас: от 200 до 300 тыс. автомобилей, что позволит покрывать текущий уровень спроса. Новая партия китайских авто поступит на российский рынок в марте или апреле», – рассказал представитель компании.

Никаких существенных запасов автомобилей 2023 года выпуска, особенно после большой новогодней распродажи, в дилерских центрах не будет, уверены в дилерском холдинге «Автодом».

Одним из основных показателей автобизнеса является коэффициент покрытия склада продаж. Если прежде дилеры ориентировались на коэффициент 2,5 (для продажи 100 автомобилей в месяц их запас на складе должен составлять не менее 250), то сейчас этот показатель меньше единицы, объяснили в компании.

«При покупке полноприводного кроссовера Li Auto L9 в кредит его стоимость может быть снижена на 750 тыс. рублей. Большинство автокредитов клиенты закрывают в течение 3 лет, учитывая, что средний срок займа – 5 лет. Досрочное погашение кредита уменьшает размер выплат процентов, что позволяет приобрести авто за меньшую стоимость», – рассказал представитель холдинга.