Тест-драйв Ora 03: игрушечной она только кажется Как ведет себя электрический хетчбэк Ora 03 в российских реалиях

В России официально начались продажи китайского электрического хетчбэка Ora 03 — машины размером с Kia Soul или Mini Countryman. «Газета.Ru» разбиралась, способен ли электрокар с броским дизайном и хорошим оснащением закрепиться на российском рынке.

Ora — бренд молодой, основанный концерном Great Wall в 2018 году. В Китае с их безграничным рынком к созданию новых марок подходят смело, поэтому в линейке Ora только электромобили, а дизайн-концепцию этой компании можно кратко сформулировать как ретрофутуризм. В случае с Ora 03 это означает, что машина напоминает сразу несколько культовых моделей из прошлого, с успехом возродившихся в новом веке, но тем не менее ни одну из них не копирует.

Если взглянуть на хетчбэк сзади, вспоминается итальянский Fiat 500, овальные фары и продольные ребра на капоте навевают мысли о классических Porsche, а блок хромированных тумблеров на передней панели — бесспорная отсылка к британскому Mini.

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Все эти цитаты собраны в гармоничный образ, который цепляет внимание прохожих, а самые внимательные из них распознают в Ora 03 электрическую машину. Неужели потому, что она выглядит игрушечной?

Не малыш

По длине и величине колесной базы Ora 03 обогнала Kia Soul, который позиционировался на российском рынке как городской кроссовер. Китайский хетчбэк всего на 62 мм короче, но при этом выше Mini Countryman, и построен на той же модульной платформе (L.E.M.O.N.), что и бестселлер российского рынка Haval Jolion. Конфигурация подвески, с передними стойками McPherson и задней скручивающейся балкой, та же самая.

Как смартфон

Места за рулем Ora 03 хватит даже водителю высокого роста и плотного телосложения. Диапазон перемещения водительского кресла значителен, есть регулировка по высоте, штурвал настраивается по вылету, но на поиск оптимального положения все же требуется некоторое время. Опустил «баранку» чуть ниже — и ее обод перекрыл панель приборов. Вернее, один из двух одинаковых дисплеев, смонтированных в общей продолговатой рамке.

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В этой машине можно регулировать усилие на руле, отклик педали газа и степень рекуперации энергии при ее отпускании. Для этого нужно выключить CarPlay, войти в главное меню и отыскать нужную вкладку. Безопасно блуждать по закоулкам этого меню можно только на стоянке, но озаботиться этим стоит.

Не влезай!

Несмотря на электрический привод, этот хетчбэк и правда напоминает бензиновые машины. Под капотом больше всего ожидаешь увидеть второй багажник — тем более, что основной невелик. Но нет, там обнаруживаются элементы силовой установки. При взгляде на блестящий короб инвертора с толстыми оранжевыми кабелями хочется закрыть капот поскорее. Вспоминается надпись: «Не влезай, убьет!»

В городском трафике Сочи Ora ведет себя довольно резво: трехфазный электромотор мощностью в 171 лошадиную силу обеспечивает похвальную динамику на городских скоростях. Держаться на этой машине в плотном потоке транспорта, характерном для южного курорта, не составляет труда. На скоростях свыше 100 км/ч машина ведет себя уже не столь живо.

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А на серпантинах в окрестностях Сочи очень уместен режим ускорения и замедления автомобиля, что называется, в одну педаль. Выглядит это так:

стоит отпустить газ — и машина начинает интенсивно замедляться, как при торможении двигателем на обычном авто.

Стоит ослабить в настройках «хватку» системы рекуперации — и Ora ведет себя как обычный бензиновый автомобиль c надежными и информативными дисковыми тормозами.

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Она охотно следует за рулем и управляется вполне понятно и прогнозируемо, на извилистых горных дорогах на ней хочется ехать активно. Хорошо настроена и подвеска: машина не кренится и достойно отрабатывает мелкие дефекты дорожного полотна. Какие-либо съезды с асфальта точно не для нее — дорожный просвет составляет всего 145 мм, а под днищем виднеется тяговая батарея в алюминиевом кожухе, которая закреплена ниже уровня порогов.

А по паспорту?

Согласно данным производителя, запас хода Ora 03 на одной зарядке достигает 500 км. В реальной жизни все, как обычно, сложнее. Перед выездом индикатор остатка пути на нашей тестовой Ora показывал 495 км, практически полный заряд.

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После преодоления 98 км по побережью и серпантинам приборная панель высветила заряд уже на 364 км, а не 397 км, которые должны были получиться в результате математического вычитания. И это в хороших условиях при окружающей температуре +19°C . Впрочем, и чересчур сильной такую разрядку не назовешь.

Внутри

Для салона Ora 03 доступны три варианта отделки: можно выбрать из бежево-зеленого, черно-красного и классического черного. Первый из них — самый интересный, особенно в сочетании с сине-зеленым основным цветом кузова и белой крышей.

Помимо стандартной версии для Ora доступна и комплектация GT.

Отличия — в бамперах более спортивного дизайна, тонированном лобовом стекле, системе предупреждения столкновения спереди, а также в функции launch control, позволяющей разогнаться до «сотни» за 8,3 секунды против 8,6 секунды у обычной версии. Также Ora 03 GT на 100 тыс. рублей дороже обычной: ее предлагают за 4 млн рублей против 3,9 млн рублей.

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Если покупать Ora 03, стоит всерьез подумать о том, где ее заряжать. Чтобы «заправить» аккумулятор машины от обычной 220-вольтовой розетки с 15% до 80% емкости, около нее придется провести целые сутки. У зарядной колонки с разъемом Type 2 на ту же процедуру уйдет 6,5 часов, а на быстрой зарядке постоянным током CSS процесс займет всего 42 минуты.