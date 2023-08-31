Новые штрафы и электронная очередь на границе. Что ждет водителей с 1 сентября

Начиная с сентября сотрудники ГИБДД смогут штрафовать за шины не по сезону и неисправную ABS, а водителям грузовиков придется резервировать время пересечения границы. «АвтоВАЗ» возобновит выпуск машин с моторами «Евро-5». Какие нововведения ждут российских автомобилистов — в материале «Газеты.Ru».

С 1 сентября значительно изменился перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация легковых автомобилей. Проект соответствующего постановления правительства, вносящего изменения в Правила дорожного движения (ПДД) Министерство внутренних дел разрабатывало долгое время. В июне 2023 года документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимость расширения перечня в МВД объяснили усложнившейся за последние десятилетия конструкцией автомобилей. В новую редакцию документа вошли требования к исправности антиблокировочной системы тормозов (ABS), инерционных ремней безопасности и других современных автомобильных систем.

Для автобусов напрямую установили запрет на эксплуатацию в случае разрушения пола в салоне и появления сквозной коррозии.

За шины не по сезону — штраф

Согласно обновленному перечню неисправностей ТС, в течение трех летних месяцев запрещается эксплуатация автомобилей, на которых установлены шипованные шины. Это ограничение касается всех категорий автомобилей.

Запрет на использование летних шин в декабре, январе и феврале относится к легковым машинам, а также легким грузовикам массой до 3,5 т (категории М1 и N1).

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ – предупреждение или штраф в 500 рублей. Аналогичное наказание ждет водителя и при выявлении других неисправностей, перечисленных в документе.

Водителя накажут даже в том случае, если зимняя резина установлена не на всех колесах. При этом за вынужденно поставленную на машину «запаску» с отличающимся рисунком протектора штрафовать не будут – в перечне подчеркивается, что требования не распространяются на этот случай.

Также с 1 сентября запрещается устанавливать на переднюю ось любых транспортных средств шины с восстановленным рисунком протектора.

Течь жидкости определят на глаз

МВД определилось с методами, с помощью которых инспекторы должны выявить ту или иную неисправность. В частности, течь жидкости из гидроусилителя руля гаишники с начала сентября имеют право определять органолептическим методом — то есть визуально. А для того, чтобы выявить неисправность ABS, сотрудникам ГИБДД достаточно заметить горящий индикатор на панели приборов.

Обзор водителю не перекрывать

Новая редакция перечня неисправностей МВД не допускает установку на ветровое стекло машины посторонних предметов, ограничивающих обзор водителю. В исключениях из этого принципа упоминаются зеркала заднего вида, радиоантенны, нагревательные элементы и детали стеклоочистителя – но не кронштейны для смартфонов и видеорегистраторов, а также различные наклейки.

В автошколах – больше внимания практике

С 1 сентября вступают в силу новые программы обучения кандидатов в водители. Предусмотрено увеличение часов практических занятий в городе. При обучении вождению легкового автомобиля (категория В) количество часов для упражнений на площадке сокращено с 24 до 18, а на город – увеличено с 32 до 38. Введены программы переподготовки, которые позволят водителям

открыть дополнительную категорию в правах на ускоренных курсах.

Грузовики запишут в очередь на границе

С начала осени начинает действовать закон, предусматривающий создание электронной очереди и мест ожидания для грузовых автомобилей, пересекающих границу РФ. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» Госдума приняла еще в феврале этого года.

Нововведение касается большегрузных автомобилей, использующихся при международных перевозках – как российских, так и зарубежных. Теперь для проезда фуры через пост ФТС необходимо отправить заявку через портал «Госуслуги» с указанием даты и времени проезда.

С 1 марта 2024 года резервирование очереди на пересечение границы будет доступно через единый портал электронных перевозочных документов.

Одновременно с введением электронной очереди закон предусматривает создание мест для стоянки ожидающих ее автомобилей неподалеку от пунктов пропуска.

«АвтоВАЗ» вернется к экологии

В сентябре «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Granta с моторами, отвечающими экологическому стандарту «Евро-5». Их выпуск был прерван в 2022 году в связи с прекращением поставок зарубежных компонентов, а экологический класс выпускаемых заводом машин упал до «Евро-2». Granta с мотором «Евро-5» мощностью 90 л.с. будет стоить от 785 тыс. рублей, со 106-сильным — от 926 тыс. рублей.

Трасса «Москва – Казань»

Пуск нового участка трассы М-12 «Москва – Казань» свяжет новую дорогу с Московским скоростным диаметром (МСД), церемония открытия запланирована на 6 сентября, ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы в этом году, 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, это практически до Нижнего Новгорода», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По словам вице-премьера, пуск оставшегося участка до Казани запланирован на 20 декабря.

ОСАГО вновь пересчитают

При расчете ремонта в рамках возмещения по ОСАГО с 19 сентября будут использоваться обновленные справочники цен запчастей. Их пересчет производится ежеквартально. В РСА отмечают, что рост выплат по ОСАГО «оказывает давление на тарифы ОСАГО», однако очередного расширения тарифного коридора пока не предвидится.