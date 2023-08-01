В России повысился утилизационный сбор: как это отразится на авторынке

Утилизационный сбор за производимые на территории РФ автомобили, а также импортные иномарки вырос в несколько раз. Изменение ставок затронет легковые автомобили, грузовики и автобусы. К подорожанию машин эта мера приведет к осени, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автопроизводители и эксперты. Насколько изменятся цены на машины разных марок и классов – в материале «Газеты.Ru».

Постановление правительства о повышении ставок утилизационного сбора на ввозимые в страну автомобили вступило в действие с 1 августа. В части импорта оно распространяется на машины, ввозимые юридическими лицами, а также частниками, если автомобиль будет продан в течение года.

В зависимости от рабочего объема двигателя,

ставка утилизационного сбора выросла в 1,7-3,7 раза для легковых машин, в 2,5-3,4 раза для коммерческих авто и в 1,7 раза для грузовиков.

Неэкологичная утилизация

Формально утилизационный сбор направлен на защиту окружающей среды и здоровья граждан от вредного воздействия транспорта. Он взимается с каждого ввозимого или произведенного автомобиля как гарантия его последующей утилизации по окончании срока службы.

В России утилизационный сбор вводился параллельно со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), членство в которой обязывает страну снижать таможенные пошлины. Фактически сбор превратился в дополнительный регуляторный механизм, позволяющий ограничить приток иномарок из-за рубежа.

Для импортных машин утильсбор ввели в 2012 году, а с 2014 года его начали платить компании, производящие автомобили внутри России. Для них со стороны государства предусмотрены механизмы компенсации платежей.

В Минпромторге «Газете.Ru» заявили, что за счет доступного российским автопроизводителям комплекса мер господдержки индексация не повлияет на стоимость отечественных автомобилей.

Введение повышенных ставок ранее приветствовали отечественные автопроизводители «Москвич» и «АвтоВАЗ».

Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Насколько больше придется платить

Базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей составляет 20 тыс. рублей. Для расчета полной суммы она умножается на установленный коэффициент. Именно значение коэффициентов и было увеличено новым постановлением правительства от 7 июля 2023 года.

С 1 августа утилизационный сбор, к примеру, для кроссовера Kia Sportage в возрасте до 3 лет с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,5 литра

обойдется для фирмы-импортера в 844,8 тыс. рублей против прежних 281,6 тыс. рублей.

На модификацию с 2,0-литровым мотором утильсбор повысится с 178,4 тыс. рублей до 300,6 тыс. рублей.

Утилизационный сбор для компактного Jetta VA3 (одноклассник покинувших рынок VW Polo и Skoda Rapid) составит те же 300,6 тыс. рублей против прежних 178,4 тыс. рублей, подсчитала «Газета.Ru».

Наиболее существенно ставки повысили для иномарок с двигателями большого литража.

Так, для внедорожника Toyota Land Cruiser 300 с дизельным мотором 3.4 до повышения утильсбор составлял 259,6 тыс. рублей, а с 1 августа он достиг 970 тыс. рублей.

И это не считая таможенной пошлины, акциза и других расходов. Утилизационный сбор на подержанный внедорожник того же класса, с мотором от 3,0 до 3,5 литра, вырос в 2,6 раза – с 570 тыс. рублей до 1,485 млн рублей.

Значительнее всего вырос «утиль» и для ввозимых в страну электромобилей: повышающий коэффициент для новых машин шагнул с 1,63 до 18, на подержанные старше 3 лет – с 6,1 до 67,34.

Для частников, ввозящих машины для личного пользования, ставка сохранится на прежнем уровне — за машину в возрасте до 3 лет нужно уплатить 3,4 тыс. рублей, старше 3 лет — 5,2 тыс. рублей.

Когда подорожают автомобили

Компании, официально работающие в России, с осторожностью комментируют влияние нового «утиля», но уже подтверждают изменения в ценовой политике.

«Мы хорошо подготовились к предстающему повышению утилизационного сбора и укомплектовали свою дилерскую сеть достаточным количеством автомобилей, что позволит избежать дефицита машин с текущей стоимостью», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Моторинвест» (собирает в Липецке электромобили Evolute и продает китайские электрокары Voyah).

Повышение ставки утилизационного сбора повлечет дополнительные расходы, но на текущий момент решение о дате и точном размере повышения стоимости автомобилей еще не принято, рассказали в пресс-службе бренда Skywell.

Представители крупных китайских брендов, занимающих лидирующие позиции на рынке, вопросы «Газеты.Ru» о повышении цен из-за выросшего утильсбора оставили без ответа.

Когда перепишут ценники

Новая ставка утилизационного сбора отразится на цене автомобилей уже в августе, говорят опрошенные дилеры и эксперты.

«Рост цен на автомобили, вероятнее всего, произойдет в ближайшее время – августе или сентябре.

На это повлияет не только повышение ставки утильсбора, но также и ситуация на валютном рынке.

Можно ожидать, что стоимость новых автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, вырастет в среднем на 10%», — сказал «Газете.Ru» руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков.

По его словам, рост ставки утильсбора отразится заметнее всего на автомобилях с мотором от двух литров и выше, повышение их цены составит до 15%. Высокий утилизационный сбор усугубит ситуацию с поставками из-за рубежа бюджетных автомобилей.

«Высокие логистические затраты существенно отражаются на стоимости массовых автомобилей, дешевле 1,5 млн рублей. Они делают цену таких машин неконкурентной», — объяснил Червяков.

Из-за повышения утилизационного сбора будет невыгодно ввозить автомобили с большим литражом моторов, сообщил «Газете.Ru» директор департамента по выкупу групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

«Это модели BMW X5, Mercedes-Benz GLS. То есть все автомобили, утильсбор на которые составит 1 млн рублей и более.

Средняя стоимость автомобилей премиум-сегмента вырастет приблизительно на 1 млн рублей», — сказал он.

О том, какие машины станет невыгодно завозить в Россию с 1 августа, ранее подробно писала «Газета.Ru».

Иномарки, которые продаются сейчас, были законтрактованы и оплачены в июне-июле, а срок продажи машин составляет порядка четырех недель, поэтому повышенные ставки утильсбора отразятся на цене в сентябре, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Цены на импортируемые автомобили повысятся. Прежде всего, это ударит по официальным поставкам китайских брендов. Думаю, что это вопрос нескольких десятков тысяч рублей как минимум, как максимум – сотен», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

При этом цены, скорее всего, повысят все автопроизводители, включая отечественные, которым устильсбор возвращается от правительства в виде субсидий, такое уже было неоднократно, добавляет эксперт.

«Смысл этого постановления – защитить внутренних производителей, стимулировать их к развитию, создать невыгодные условия для импорта автомобилей,

в особенности с двигателями рабочим объемом более 3,5 литра, седельных тягачей и самосвалов», — указывает Бургазлиев.

Любая протекционистская мера в итоге ведет к повышению цен всеми участниками рынка, включая те российские компании, которые ее лоббировали, констатирует он.