Утильсбор на импортные машины вырастет с августа

С 1 августа будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года. Эта мера не затронет физлиц, импортирующих машины с двигателем объемом до 3 л для личного пользования — для них продолжит действовать льготный тариф, указали в Минпромторге. В Совете Федерации считают, что это «разумной мерой», кроме того, это станет дополнительным каналом для пополнения бюджета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года, будет проиндексирован с 1 августа 2023 года. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Минпромторге.

Cтавка утильсбора в среднем будет индексирована в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовики. На автобусы утильсбор вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.

Индексация не затронет физлиц, импортирующих машины с двигателем объемом до 3 л для личного пользования — для них продолжит действовать льготный тариф — 3,4 тыс. руб. за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. руб. за транспортные средства старше трех лет, пояснили в ведомстве.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории РФ в течение одного года с даты ввоза. Информация о проведении оплаты утильсбора в полном или неполном объеме будет доступна на официальном сайте АО «Электронный паспорт».

После оплаты полного утильсбора автомобиль может быть зарегистрирован на нового собственника», — рассказали в министерстве.

Полный размер утильсбора также оплатят те, кто ввозит более одной машины за год (начиная со второго автомобиля) или иномарки с объемом двигателя более 3 л, передает ТАСС.

Утильсбор – разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники.

Сбор действует в России с сентября 2012 года. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014-го выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату, напоминают «Ведомости».

За счет оказываемых мер господдержки повышение сбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, полагают в Минпромторге.

«Положения утвержденного постановления также повысят инвестиционную привлекательность реализации совместных промышленных проектов и локализации производства автомобилей на территории России для партнеров из дружественных стран», — добавили в ведомстве.

«Дополнительный канал для пополнения бюджета»

Увеличение утилизационного сбора расширит возможности для российских производителей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Это естественно расширит возможности на внутреннем рынке для сбыта продукции российских автопроизводителей. Это не преграда на пути импорта автомобилей, но разумная мера, в определённом смысле защитная, в том числе это дополнительный канал для пополнения бюджета», — рассказал Долгов, чьи слова приводит «СенатИнформ».

На этом фоне четыре российских автопроизводителя — «АвтоВАЗ», Sollers, «КамАЗ» и «Москвич» — высказались в поддержку повышения утильсбора.

«Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов»,

— подчеркнули, в частности, в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Представитель «КамАЗа» назвал повышение утильсбора своевременной мерой. «Рынок грузовиков России в настоящий момент проходит период адаптации, отечественные производители работают в новых условиях, и необходимы меры регулирования рынка. Одной из них является утильсбор. При этом его повышение не повлияет на цену грузовиков «КамАЗ». Они останутся прежними», — сказал он порталу Autonews.ru.

Добавим, что опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты ожидают подорожания автомобилей на 10-12% в течение ближайших двух месяцев. По их прогнозам, ослабление курса рубля сильнее всего скажется на рынке иномарок, которые завозятся в РФ по параллельному импорту.