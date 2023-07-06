Насколько вырастут цены на автомобили из-за падения рубля

На фоне роста курсов иностранных валют автомобили в России подорожают на 10-12% уже в течение ближайших двух месяцев, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты. Сильнее всего сложившаяся ситуация ударит по рынку импортных автомобилей, которые завозятся в РФ по параллельному импорту.

Курсы доллара и евро на Московской бирже в ходе торгов 6 июля обновили максимум, зафиксированный в конце марта 2022 года. За единицу американской валюты давали более 93 рублей, европейская — превышала психологическую отметку в 101 рубль за единицу.

Когда машины подорожают

Опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты не сомневаются в повышении цен, они лишь расходятся в том, насколько падение рубля отразится на ценниках в автосалонах. К примеру, одна из крупнейших столичных автомобильных груп «Авилон» ожидает сдержанный рост цен, но лишь до конца этого месяца.

«В настоящий момент импортеры на фоне ослабления рубля находятся в режиме ожидания.

Если движение рубля вниз не остановится, то можно ожидать, что стоимость автомобилей будет пересмотрена вверх на 3-5% уже в этом месяце»,

— рассказал «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

По его словам, в сегменте автомобилей, поставляемых официальными китайскими импортерами, рост цен будет более умеренным, поскольку они в своей маркетинговой политике стараются сглаживать резкие скачки валют. Наиболее оперативно продавцы перепишут ценники на автомобили, которые завозились российскими дилерами в рамках параллельного импорта, уточняет Тюктеев.

Более скептический прогноз по ценам у гендиректора группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский, он ожидает что нынешнее снижение курса рубля отразится в цене на автомобили уже до конца лета из-за более жесткой ценовой политики автопроизводителей из Китая, занявших доминирующее положение на российском авторынке.

«Китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем ранее это делали европейские производители.

Полагаю, что рост цен в течение двух месяцев будет в диапазоне 8-12%»,

— отмечает Ольховский в беседе с «Газетой.Ru».

Также при нынешнем валютном курсе произойдет сжатие сегмента автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Адаптация к новой реальности и новым ценам произойдет не ранее одного-двух месяцев, ожидает он.

«С учетом нынешней динамики курса рубля параллельного импорта не будет в целом. Снижается доступность предложения автомобилей, поскольку потребители не всегда готовы покупать автомобиль за сумму, которая включает в себя все расходы на их поставку по параллельному ввозу», — констатирует Ольховский.

Лучше купить сейчас

Снижение курса рубля отразится на цене автомобилей примерно в течение двух месяцев, к сентябрю цены вырастут примерно на 10%, соглашается с главой «Автодома» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Машин, которые уже законтрактованы и оплачены, это не коснется. Относительно тех, которые находятся в пути, все зависит от условий оплаты», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

По его словам,

подорожание в меньшей степени скажется на китайских марках и больше всего затронет машины, которые ввозят из арабских стран, Японии, Турции.

Это касается как новых, так и подержанных машин.

«Я верю в неизбежность повышения цен, и, если есть задача купить машину до подорожания, лучше сделать это сейчас. За всю историю моего наблюдения за российским рынком автомобили дешевели всего пару раз, и то ненамного», — аргументирует Бургазлиев.

В стоимость автомобиля, которые клиент закажет из-за рубежа, более высокий валютный курс будет заложен уже сейчас, но в перспективе падение рубля отразится и на цене выпускаемых в России автомобилей, поскольку в их себестоимости значительная часть — детали, купленные за валюту, предупреждает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Любой автомобиль, который собирается на территории России, имеет валютную составляющую.

Если говорить о таких марках, как «Москвич», то там она достигает, я думаю, 80-90%. У продукции «АвтоВАЗа» — порядка 50%.

Там, где она меньше, наблюдается инерция», — объясняет Целиков в разговоре с «Газетой.Ru».

Несмотря на рост цен, можно надеяться, что продажи в России по итогам года достигнут 1 млн автомобилей, надеется гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

«Если автомобиль действительно необходим – не следует затягивать с покупкой, поскольку нет тенденции к снижению цен. Китайские авто остаются одними из самых востребованных на рынке», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Согласно статистике, опубликованной комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ, по итогам I полугодия 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10% к аналогичному периоду прошлого года, до 428,3 тыс. машин. В АЕБ также ожидают, что российский рынок по итогам года достигнет объема в 1 млн машин.