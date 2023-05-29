Тест-драйв: сможет ли Tank 500 заменить Toyota Land Cruiser

Брутальная внешность, обилие хрома и классическая рамная конструкция: китайский Tank 500 со всей серьезностью претендует на то, чтобы занять на российском рынке опустевшую нишу крупных солидных внедорожников – тех, за которыми закрепилось ироничное обобщающее прозвище «большой черный джип». О том, как он ведет себя на дороге и что готов предложить автовладельцу – в материале «Газеты.Ru».

Китайские автопроизводители легко основывают новые бренды. Great Wall создал в 2020 году марку Tank специально для выпуска классических внедорожников, выделяющихся своими возможностями на фоне другой продукции концерна. В настоящее время она состоит из пяти моделей: помимо уже знакомого россиянам Tank 300 и Tank 500, о котором пойдет речь в этом материале, это модели 400, 700 и 800. Они не добрались до России, но «пятисотый» Tank давно ждали у нас: его дизайн был запатентован в РФ еще летом 2022 года.

Приближается к Land Cruiser

По величине колесной базы новичок сравним с Toyota Land Cruiser 300, что позволяет ему не уступать японскому внедорожнику по объему внутреннего пространства, но по габаритам он компактнее и находится в промежутке между ним и Land Cruiser Prado.

close 100% Great Wall Motor

Нарочитой серьезности во внешности ему тоже не занимать:

монументальная радиаторная решетка, покрытая хромом, высокий капот и блестящие колесные диски диаметром 19 дюймов.

Невозможно затеряться в потоке на трассах в окрестностях Санкт-Петербурга, где состоялось знакомство с автомобилем, но загонять такую машину на тяжелое бездорожье владельцы вряд ли станут, несмотря на рамную конструкцию, пониженный ряд передач и жесткие блокировки межколесных дифференциалов на обеих осях.

Дилеры отмечают, что у россиян автомобили Tank наиболее популярны в черном цвете, однако в этом отношении Tank предлагает разнообразие. Это касается и отделки интерьера: помимо черного, салон доступен в сине-бежевой и рыжей расцветке.

close 100% Great Wall Motor

Внутренняя отделка Tank 500 скорее вызывает ассоциации с Infiniti QX80. Здесь похожие узорчатые кресла, обшитые кожей Nappa и потолок из искусственной замши.

close 100% Great Wall Motor

В подлокотнике заднего дивана смонтирован сенсорный пульт управления микроклиматом и медиасистемой, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

И по объему пространства на заднем ряду китайский внедорожник не обделяет пассажиров:

в дальней дороге здесь можно удобно устроиться и задремать, отклонив спинку и свободно вытянув ноги.

По уровню отделки Tank не уступает соразмерным «японцам», но для того, чтобы найти удобное положение за рулем, потребуется некоторое время. Будучи переведенным в самое верхнее положение, руль при посадке норовит коснуться коленей водителя.

close 100% Great Wall Motor

Кстати, если кресла Tank 500 заставляют вспомнить об Infiniti, то дизайн рулевого колеса отсылает к продукции Porsche. И все равно интерьер Tank 500 смотрится солидно и примененные в нем материалы вызывают ощущение качества.

Вникнем, разберемся

Управление многими функциями зашито в меню центрального дисплея, где их приходится упорно искать, но присутствуют и физические кнопки из настоящего металла – для включения трансмиссионных блокировок и настройки микроклимата не нужно воевать с сенсорами и искать в меню нужный пункт.

А вот если передний пассажир захочет уменьшить громкость музыки, ему потребуется провести по экрану рукой сверху вниз, поскольку

эта регулировка спрятана в дополнительном меню.

За показаниями спидометра удобнее следить через проекционный дисплей, передающий их на лобовое стекло. Комбинация приборов установлена низко, и скорость показывается в левой части дисплея – бросать взгляд туда, отвлекаясь от дороги, не очень хочется.

Традиционный подход

С турбомотором V6 мощностью 299 л.с. и 9-ступенчатой трансмиссией собственной разработки Tank 500 уверенно набирает скорость на трассе. Эффективно работают и тормоза, хотя управляться с тормозной педалью нужно скорее ориентируясь на ее перемещение, чем на усилие нажатия.

close 100% Great Wall Motor

Уверенно ведет себя автомобиль и в поворотах,

а огрехов асфальтового покрытия на пути вдоль Финского залива от Петербурга к Выборгу внедорожник просто не замечает. Крены также невелики, но колебания кузова на неровностях все же достигают салона.

На специально оборудованных внедорожных препятствиях Tank штурмует брод, переваливает через бетонный бруствер и преодолевает каменистый участок: раздаточная коробка BorgWarner и межколесные блокировки Eaton включаются бесшумно и работают как положено.

Что, откуда и почем

Кстати, в отличие от внедорожного арсенала от именитых западных фирм, 9-ступенчатый «автомат» и двигатель у Great Wall собственной разработки, а для российского рынка его мощность уменьшили до 299 л.с. Среди других конструктивных особенностей, полезных для России – оцинкованные панели кузова (за исключением крыши).

Семиместная версия в России пока не предлагается, но представители бренда уверяют, что впоследствии могут привезти и ее при наличии запроса.

У такого «пятисотого» запаска смонтирована на двери багажника. Tank 500 доступен для заказа в России в двух комплектациях, по цене 5,2 и 5,8 млн рублей. Хотя Great Wall построил в России сборочный завод в Тульской области, Tank 500 в нашу страну пока поставляют из Китая.

close 100% Great Wall Motor

Представители бренда уверяют, что при предзаказе через мобильное приложение рекомендованная производителем цена будет соблюдена. Хотя уже появилась информация, что дилеры китайского бренда подняли цены на Tank 500 вскоре после того, как автомобили 9 мая были замечены в президентском кортеже.