Самый большой китайский пикап в России: тест-драйв GWM Poer KingKong

Китайская компания Great Wall Motor привезла в Россию внушительных размеров рамный пикап с двухрядной кабиной, на фоне ухода западных и японских производителей он может стать популярным в своем сегменте. Первая встреча с GWM Poer KingKong у «Газеты.Ru» прошла на дорогах Подмосковья.

Оказавшись рядом с GWM Poer KingKong, становится понятно, почему китайская компания выбрала для него именно такое пафосное название. Длина автомобиля превышает 5,6 метра – он почти на треть метра длиннее, чем Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 и другие популярные пикапы. Настоящий легковой грузовик.

«Похож на Ford F-150, только с AliExpress»,

– заметил коллега, поклонник американских машин, с которым мы обсуждали внешность KingKong.

Общие черты действительно можно найти в сочетании фар с решеткой радиатора и передним бампером, а также выштамповками на капоте. Дополняет американизированный образ изгибающаяся боковая линия, которая визуально режет пикап на три части и придает ему массивности, но в остальном KingKong — это утилитарный рабочий аппарат, хоть и с заявкой на комфортное передвижение.

На асфальтовых подмосковных дорогах пикап неожиданно маневренный, резкие движения рулем (как при «лосином тесте») сопровождаются сильными кренами кузова. Впрочем, в экстренных ситуациях водителю помогут система предотвращения опрокидывания автомобиля и усилитель экстренного торможения (как элементы ESP).

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Подвеска приятно глотает мелкие неровности, на серьезных ухабах отрабатывает жестковато. Конструктивная особенность всех пикапов характерна и для Poer KingKong – с пустым кузовом во время движения задняя часть с рессорной подвеской, что называется, козлит. С загруженным грузовым отсеком — автомобиль дает больше уверенности за рулем.

Масса полезной нагрузки составляет 975 кг – сильно больше, чем у Toyota Hilux и DongFeng DF6, и на одном уровне с Mitsubishi L200, Isuzu D-Max и JAC T6.

Привыкание к габаритам машины перед капотом наступает достаточно быстро, чего не скажешь про корму, позади заднего стекла кабины находится почти треть всего пикапа (длина грузового отсека – 1820 мм). Как компенсация — маневрировать в узких пространствах позволяют парктроник и система кругового обзора.

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Комфорта добавляет приемлемая шумоизоляция, создающая ощущение езды в машине бизнес-класса, – в салоне почти не слышно мотора и гула от колес.

В кабине и минимализм, и немного шика: крупные клавиши управления, воздуховоды напоминают дефлекторы Renault Duster; мягкие и приятные на ощупь материалы отделки, в богатой комплектации предлагается кожаный салон; большой руль с подогревом, многочисленные ниши для мелочевки, крючки для сумок и два экрана. Мультимедиа-система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

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В кабине достаточно места для крупных и высоких пассажиров – даже на заднем сидении у 180-сантиметрового седока остается много места над головой. С другой стороны, GWM Poer KingKong достались типичные для китайских машин нюансы эргономики: если удобно устроится за рулем рослый водитель, то при повороте головы налево перед его лицом окажется центральная стойка. Плохо и то, что руль по вылету не регулируется.

Сложилось ощущение, что заявленный полноценным климат-контроль работает как однозонный кондиционер. Пока что вместо кнопки запуска двигателя стоит заглушка, что в принципе решается при помощи дилеров, но хотелось бы штатный вариант. Электрическая регулировка сиденья доступна только водителю, в Китае в богатые комплектации предлагается панорамный люк, в РФ эта полезная для внедорожной машины опция пока отсутствует.

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GWM готовит для KingKong линейку аксессуаров: к примеру, за доплату дилеры смогут установить на грузовой отсек кунг или крышку.

В линейку моторов входят два турбированных двухлитровых агрегата: дизельный (150 л.с.; 400 Нм) и бензиновый (190 л.с.; 360 Нм). Первый расходует 9,4 литра на «сотню» и известен по Great Wall Poer, который представлен на рынке РФ с 2021 года. Бензиновый не такой экономичный (почти 12 литров на 100 км пути), он также ставится на Haval F7 и Tank 300, зато отличается хорошей тягой и уверенным набором скорости.

Оба двигателя идут в связке с 6-ступенчатой механикой с однодисковым сцеплением. Передаточные числа коробки со второй по шестую ступени у обеих версий идентичные, но у дизеля первая и задняя имеют большее передаточное отношение.

В Китае доступны модификации с автоматической КП, но такие к нам пока привозить не будут,

рассказали представители Great Wall. Версии с «автоматом» в любом случае оказались бы еще дороже.

Все модификации новинки идут с полным приводом Part Time с жестко подключаемой передней осью с помощью популярной и надежной раздаточной коробки BorgWarner. В обычных условиях эксплуатации по асфальту и грунтовке предпочтителен режим «2H» с задним приводом, помогать преодолевать сложные участки помогут режимы «4H» и «4L». Для переключения между ними на центральной консоли располагаются три большие кнопки.

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Внедорожный потенциал пикапа раскрывается в пониженном режиме трансмиссии «4L», с которым мы и провели большую часть времени за рулем, карабкаясь по 60-градусным уклонам, пробираясь по глубокой колее и проезжая через брод. К слову, у KingKong предусмотрена подготовка для установки шноркеля.

В режиме «4L» понижающая передача включается автоматически и увеличивает крутящий момент в 2,5 раза.

По началу казалось, что впереди ждет приключение с вытягиванием тяжелых пикапов тросами и полными ботинками песка, однако для внедорожного грузовичка путешествие оказалось легкой прогулкой по лесу на скорости 10 км/ч. С включенной понижающей водителю остается только и делать, что слегка добавлять газ, а на спуске с горы вообще не требуется касаться педалей – все остальное KingKong сделает самостоятельно, благодаря системе автоматического спуска с горы. В этой ситуации неискушенному «офф-роудом» водителю, возможно, будет непросто побороть себя и убрать ногу от тормоза.

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Новый GWM Poer KingKong стоит от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от комплектации.

На вопрос о планируемом объеме продаж представители китайской компании отвечают уклончиво, подчеркивая, что это очень нишевый автомобиль. Целевой аудиторией автопроизводитель видит мужчин среднего возраста, которые занимаются сельскохозяйственными и ремонтными работами, а также корпоративных клиентов. Планов по локализации модели в России нет, что неудивительно, ведь рынок пикапов в РФ весьма мал (в месяц продается около 1 тыс. машин).