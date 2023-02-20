Смертельная авария на Крымском мосту. Что известно

Три человека погибли в ДТП на Крымском мосту. По данным экстренных служб, столкнулись три автомобиля на стороне, ведущей в сторону Керчи. Один человек получил ранения. Все погибшие — из одной машины, это двое мужчин и женщина. Керченский мэр Святослав Брусаков заявил, что для восстановления движения нужно до полутора часов. Вскоре ограничения на проезд по переправе были сняты. Все, что известно о смертельной аварии, — в материале «Газеты.Ru».

Три легковых автомобиля столкнулись на Крымском мосту по пути в Керчь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

«Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны», — сказал собеседник агентства.

Погибшие ехали в одной машине, выехавшей на встречную полосу. Жертвами ДТП на Крымском мосту стали водитель 1996 года рождения и два пассажира — 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Ранения и травмы получил мужчина 1970 года рождения.

Пострадавший был сначала зажат в поврежденной машине, но спасатели смогли его вытащить. Врачи прибывшей на место ДТП «скорой помощи» определили его состояние как тяжелое, мужчина был госпитализирован.

В республиканском главке МВД рассказали, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Крыма в сторону Кубани, столкнулся лоб в лоб с легковушкой Hyundai Starex. После этого в них врезался ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, водитель Hyundai доставлен в больницу. Водитель и пассажиры третьей машины — «шестерки» — не пострадали.

close 100% Пресс-служба МВД по Крыму/ТАСС

Мэр Керчи Святослав Брусаков заявил, что потребуется от одного до полутора часов для восстановления движения по мосту.

«Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа. Машины [экстренных служб] пошли сразу туда. Не думаю, что будет что-то критичное, учитывая, что сегодня понедельник», — добавил керченский градоначальник.

Ближе к полудню в пресс-службе крымского главка МВД сообщили РИА Новости Крым, что движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено.

«Последствия ДТП ликвидированы», — добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы Упрдор «Тамань», в ведении которого находится автодорожная часть моста, сейчас на подъездах с обеих сторон образовались небольшие заторы.

«После восстановления движения по Крымскому мосту на автоподходах зафиксировано небольшое скопление автомобилей со стороны Краснодарского края и Республики Крым, время ожидания до 2 часов», — сообщили в управлении.

Мост почти закончили чинить

Пресс-служба Росавтодора сообщила 14 февраля ТАСС, что до конца месяца на Крымском мосту по левой стороне откроется движение легкового транспорта и автобусов. Восстановительные работы на мосту приближаются к завершению.

«В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку», — отметили в Росавтодоре.

До этого Минтранс России сообщал, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонта. Как уточняется, ограничения на движение машин будут действовать с 0:00 до 12:00 (мск).

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика — ответственность за него российские власти возлагают на украинские спецслужбы. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли пятеро человек.