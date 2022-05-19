В России «клонируют» британские экскаваторы JCB

Как узнала «Газета.Ru», в мае в России дебютирует новый бренд спецтехники AGB Construction Machinery. Первая же новинка отечественной компании — экскаватор-погрузчик 3CR — в точности повторяет аналогичный британский трактор JCB 3CX ECO. Сборка техники из иностранных комплектующих вполне законна, хоть и потребует дополнительной работы, говорят эксперты.

25 мая в «Крокус-Экспо» в Москве состоится презентация нового российского бренда спецтехники – AGB Construction Machinery. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании AGB, новом проекте российского производителя оборудования и запасных частей для горнодобывающей отрасли «Алмазгеобур». Холдинг с 2013 года поставляет буровое оборудование — в том числе «Полиметаллу» и «Норникелю».

«AGB Construction Machinery – российская компания, которая специализируется на производстве дорожно-строительной техники, обслуживании, сервисе и поставке запчастей. 2 августа 2022 года машиностроительный завод AGB Construction Machinery запускает тестирование и лицензирование многофункционального экскаватора-погрузчика AGB 3CR.

Годовая мощность предприятия рассчитана на 750 единиц техники»,

— сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» официальный представитель AGB.

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Экскаватор-погрузчик AGB 3CR предназначен для земельных работ, погрузки и перемещения различных грузов. В том числе может выполнять функции вилочного погрузчика на стройплощадках, складских территориях и промзонах. Как заверили в AGB, производство и материально-техническая база для этой марки спецтехники находятся в России, а «большинство компонентов уже локализовано».

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В компании также сообщили о наличии собственной лаборатории инжиниринга по импортозамещению. А также о работе с конструкторами и инженерами МГТУ им. Баумана и МАДИ.

Сходство с британцем

Российский экскаватор-погрузчик опционально оснащается тремя вариантами двигателей, отечественных среди них нет: Cummins BTA 3.9, Yuchai YC4DK100-T301, а также Cummins QSB 4.5. Равновеликие передние и задние колеса обеих осей управляемые. Машина в состоянии выполнять одновременный поворот передних и задних колес в разном направлении для так называемого крабового хода. Ковш челюстного типа с полезным объемом 1 м³ имеет шесть функций.

По этим и другим техническим характеристикам, как, впрочем, и по дизайну, новый российский экскаватор-погрузчик AGB 3CR практически полностью копирует аналогичные модели 3CX/4CX ECO британского бренда JCB. В AGB не говорят о каком-либо родстве этих тракторов напрямую, но косвенно этот факт подтверждают, указывая на одну и ту же номенклатуру запчастей для российской и импортной машины.

«Взаимозаменяемость запчастей экскаваторов-погрузчиков AGB 3CR с запчастями импортного аналога составляет 100%»,

— поясняют в российской компании.

Представители JCB не смогли оперативно ответить на вопросы «Газеты.Ru» об их статусе работы в России, на «горячей линии» российского офиса JCB заявили, что компания продолжает работу на российском рынке, на другие вопросы собеседники издания ответить не смогли. Ранее Великобритания ввела запрет на поставки в Россию товаров, в том числе высокотехнологичного экспорта, к которому относится продукция машиностроения.

Поставки спецтехники в Россию могут быть налажены по схеме контрактного заказного производства, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если AGB всерьез намерена поставлять технику JCB в Россию, для таких целей может быть учреждена компания в третьей стране, например в Турции,

которая закажет у JCB технику без маркировки, а потом поставит в Россию под своей маркой. По сути это размещение контрактного производства», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

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Российская компания сможет продавать такую технику в нашей стране под своей маркой, однако при этом гарантийную поддержку и сервис вынуждена будет взять на себя, добавляет собеседник. Возможно и сертифицировать ее как произведенную на территории России в случае внесения в конструкцию каких-либо доработок, однако для того, чтобы признать продукцию произведенной на территории России, компании потребуется получить одобрение Торгово-промышленной палаты, напоминает он.

«Для JCB Россия — хороший рынок, но не ключевой.

Более значительное присутствие у этой компании в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии», — подытожил Бургазлиев.

Поставки иностранной спецтехники в Россию и продажа ее под местной маркой возможны только по доброй воле зарубежного производителя, уверен заместитель главного редактора портала Autonews Денис Смольянов.

«Если головная компания примет принципиальное решение остаться в России, тогда можно будет просто переименовать бренд и таким образом сохранить присутствие на рынке. Но если есть решение о выходе, подобные схемы невозможны», — объяснил Смольянов «Газете.Ru».