От Моррисона до Высоцкого. Как рок-звезды били свои автомобили

Известный глэм-рокер из группы Kiss Пол Стэнли этим летом выставит на торги свой Chevrolet Corvette C8 с уникальным VIN-номером, оканчивающимся на 001. В придачу к спорткару он отдает и свою знаменитую гитару.

«Для меня моя жизнь всегда была связана с радостью, которую я могу принести другим людям. Гитара — это еще одна часть моей жизни, еще один аспект того, кто я есть, поэтому я подумал, что у нового хозяина автомобиля должно быть что-то еще от меня, поэтому я отдам вместе с Chevrolet Corvette гитару со своим автографом», — цитирует Пола Стэнли аукционный дом Barrett-Jackson.

Для спорткара Стэнли — это довольно счастливый исход, потому что в целом участь автомобилей рок-музыкантов прошлого века была довольно незавидной.

«Голубая леди» Джима Моррисона

close 100% Джим Моррисон и Shelby Mustang GT500 Toodlem/YouTube

В конце шестидесятых американская группа The Doors занимала первые места в музыкальных чартах. В честь успеха нового альбома глава лейбла Elektra Records Як Хольцман решил сделать подарок каждому участнику группы. Гитарист Джим Моррисон выбрал Shelby Mustang GT500 в цвете Nightmist Blue – один из 47 экземпляров, выпущенных в 1967 году. Этот автомобиль был способен разогнаться до «сотни» за 6,5 секунды, что для тех лет было довольно серьезным показателем.

Моррисон окрестил новый автомобиль именем «Голубая леди».

Музыкант уже какое-то время планировал приобрести себе Ford Mustang после поездок по Лос-Анджелесу на Shelby GT350 своего друга парикмахера-стилиста Джея Себринга (который позже стал жертвой секты Чарльза Мэнсона на Сьело-драйв).

Джим Моррисон скончался в возрасте 27 лет, музыкант злоупотреблял алкоголем и наркотиками и часто попадал в ДТП. Его Shelby Mustang

до сих пор остается объектом мечтаний многих автомобильных коллекционеров,

поскольку местонахождение машины неизвестно. Существует лишь несколько версий, что могло случиться с GT500.

По одной из них, осенью 1969 года на новом Mustang Моррисон врезался в столб на бульваре Сансет, бросил машину и пошел пешком до ночного клуба Whisky a Go Go, чтобы выступить с The Doors. Позже той же ночью музыкант вернулся к месту аварии и обнаружил, что автомобиль исчез. Никаких попыток его найти Джим не предпринимал.

Согласно другой теории, Моррисон припарковал «Голубую леди» в аэропорту Лос-Анджелеса, она стояла там так долго, что Mustang отбуксировали и за невостребованностью на штраф-стоянку, а затем реализовали на аукционе. Еще одна версия гласит, что Моррисон разбил машину около участка полиции Лос-Анджелеса в Уилшире – эта история подтверждается в интервью с друзьями и коллегами музыканта.

Друг и телохранитель Моррисона Тони Фанчес рассказывал, что Mustang «точно не выжил» и «Джим понял, что ему не следует садиться за руль после того, как обернул свой Shelby Mustang вокруг телефонного столба». Режиссер-постановщик The Doors Винс Тринор вспоминал:

«Джим уничтожил эту чертову штуку. Билл Сиддонс (менеджер группы) вызвал эвакуатор, чтобы отвезти машину до того, как ее забрала полиция.

Никто не смог бы пережить такую аварию, но Джим ушел на своих двоих, пьяный в стельку».

После серьезной аварии автомобиль Джима могли отправить под пресс или на продажу по запчастям. Спустя несколько десятков лет после смерти музыканта энтузиасты обнаружили объявление о продаже Mustang в выпуске газеты Los Angeles Times 1971 года. В нем совпадали номерной знак, марка, модель и год производства машины.

Bentley Кита Ричардса

close 100% Bentley S3 Continental Flying Spur Кита Ричардса Bonhams

Самым популярным автомобилем музыкантов The Rolling Stones считается темно-синий Bentley S3 Continental Flying Spur. Он принадлежал Киту Ричардсу, гитаристу и наравне с Миком Джаггером автору песен известного рок-бэнда. Всего в Великобритании было выпущено 87 экземпляров этой модели. Ричардс назвал свой автомобиль Blue Lena в честь американской певицы Лены Хорн. Надо отметить, что Bentley наравне с роликовыми коньками среди рокеров того времени был своего рода проявлением контркультуры — вызов «нормальности» того времени и установленным в обществе стандартам.

«Чтобы владеть такой машиной, нужно быть готовым к неприятностям. Это нарушение правил истеблишмента. Я водил автомобиль, для которого определенно не был рожден. Blue Lena была с нами во многих путешествиях, сопровождаемых употреблением кислоты», – вспоминал Ричардс в своей биографии.

Музыкант рассказывал, что в список модификаций его Bentley

входило потайное отделение для хранения запрещенных веществ.

«У Bentley был огромный капот. Чтобы вписаться в поворот, автомобиль приходилось раскачивать. Blue Lena требовала определенного искусства в вождении и точного знания габаритов – сзади она была на 15 сантиметров шире, чем спереди. И еще весила тонны три. Эта машина была создана для быстрой езды по ночам», – отмечал гитарист The Rolling Stones.

В 1976 году Ричардс разбил Bentley, когда заснул за рулем и врезался в дерево. В автомобиле находилось семь пассажиров, включая семилетнего сына музыканта. Никто не погиб, но рокера арестовала полиция, обнаружив наркотики в кармане его куртки. В сентябре 2015 года отремонтированная Blue Lena

ушла с молотка на аукционе Bonhams за $947 тыс.

Chevrolet Corvette Рика Аллена

close 100% Chevrolet Corvette четвертого поколения Chevrolet

В начале восьмидесятых одной из самых известных рок-групп Великобритании была Def Leppard. Ее барабанщик Рик Аллен приобрел новый Chevrolet Corvette четвертого поколения в черном цвете кузова с двигателем V8 мощностью 205 лошадиных сил. У автомобиля рок-звезды была жесткая крыша, а не кабриолет, как следовало бы ожидать от рок-звезды, – и это обстоятельство спасло ему жизнь.

В 1984 году барабанщик Def Leppard за рулем Corvette отправился на новогоднюю вечеринку вместе со своей подругой в Шеффилд. В ходе поездки по узкой извилистой дороге он решил погоняться с водителем Alfa Romeo и попал в серьезное ДТП.

«Alfa Romeo вылетела из-за поворота и пронеслась мимо. Я подумал: «Вау, как круто он водит». Позже я увидел, что «Альфа» замедлилась, и решил ее догнать. На протяжении пяти-шести километров я пытался совершить обгон, но

Alfa Romeo каждый раз ускорялась, – и я потерял самообладание», – вспоминает Аллен.

В какой-то момент на высокой скорости музыкант не справился с управлением и не смог вписаться в крутой поворот. По его словам, ситуацию усугубило то, что дорога была немного мокрой, и он заметил поворот слишком поздно (поскольку управлял машиной с «левым» рулем на дороге с правосторонним движением).

«Когда машина перевернулась, ремень безопасности отстегнулся и зажал мою левую руку. Рука осталась в машине, а я вылетел через люк, сильно ударившись головой», – объяснил Аллен.

Автомобиль перелетел через ограждение и остался лежать на крыше. Аллену оторвало руку по лопатку. Его подруга осталась в машине и отделалась незначительными травмами головы. Хирурги не смогли спасти левую руку Рика из-за инфекции и внутреннего кровотечения.

close 100% Вырезка из газеты с фотографией аварии, в которую попал Рик Аллен themetalvoice/Twitter

В итоге Аллен научился играть на барабанах одной рукой

и стал использовать ноги для исполнения партий, которые раньше исполнялись рукой. Его Corvette был продан на запчасти.

Porsche Дженис Джоплин

close 100% Porsche Дженис Джоплин Imeh Akpanudosen/Getty Images

Дженис Джоплин из Техаса часто называют главной звездой поколения хиппи величайшей рок-вокалисткой в истории. На деньги, которая певица зарабатывала в шестидесятых, она с легкостью могла бы приобрести себе любой автомобиль. Впрочем, девушка хотела чего-то необычного и купила подержанный кабриолет Porsche 356c 1965 года выпуска, который позже стал одним из самых знаковых автомобилей в истории рок-н-ролла.

Джоплин поручила своему коллеге Дэйву Ричардсу разрисовать кузов Porsche. Автор рисунка украсил машину яркими психоделическими рисунками и назвал свое произведение «Историей Вселенной». Он изобразил логотипы группы Big Brother and the Holding Company, «Глаз Бога», астрологический знак Дженис (Козерог), черепа, грибы, бабочки и многое другое. В конце работы кузов покрыли слоем прозрачного лака.

Дженис ездила на Porsche каждый день.

Автомобиль стал столь узнаваемым, что поклонники часто оставляли девушке записки под «дворниками».

Во время концерта в 1969 году в ​​Сан-Франциско столь узнаваемый кабриолет угнали. Вскоре преступник осознал свою ошибку и начал закрашивать кузов баллончиком с краской, но не успел завершить работу до появления полиции. В автомастерской удалось удалить краску с прозрачного покрытия, не повредив рисунок.

В 1970 году Джоплин скончалась от передозировки наркотиками, певице было 27 лет. Porsche достался менеджеру девушки, который пять лет спустя отдал машину семье Дженис. Когда у автомобиля начали проявляться косметические и механические проблемы брат Дженис, Майкл Джоплин, восстановил эту машину и перекрасил кузов в серый цвет. В девяностых братья и сестры девушки решили вернуть Porsche психоделическую славу, поручив художникам воссоздать рисунок, используя исторические снимки.

В 2015 году родственники Джоплин выставили Porsche на аукцион, планируя направить вырученные средства на благотворительность. Предполагалось, что машину купят максимум за $600 тыс., однако победившая ставка составила $1,76 млн.

Это рекордная сумма, вырученная с продажи любого Porsche 356 на открытом аукционе.

По некоторым данным, новым владельцем машины стала женщина, которая купила ее себе в подарок на 60-летие.

Mercedes Владимира Высоцкого

close 100% Отреставрированный личный автомобиль «Mercedes» певца В.Высоцкого в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Антон Буценко/ТАСС

Большинство автомобилей Владимира Высоцкого попадали в ДТП. После «ГАЗ-21», «ВАЗ-2101» и Renault 16 та же учесть постигла и легендарный Mercedes-Benz 450 в кузове W116 голубого цвета. Музыкант приобрел автомобиль в Мюнхене в 1976 году, под капотом стоял огромный мотор V8 объемом 6,9 литра, который выдавал 286 л.с.

Тогда поэт хорошо зарабатывал на концертах и часто выезжал за границу. Впрочем, бизнес-седан оказался столь дорогим, что Высоцкому потребовалось не только продать автомобиль BMW 2500v SST, но и добавить гонорары с нескольких выступлений.

В конце семидесятых на улицах Москвы было почти невозможно встретить подобный автомобиль, поэтому

гаишники нередко отдавали честь Высоцкому, путая его Mercedes-Benz с машиной генсека Леонида Брежнева.

По воспоминаниям друзей поэта, Высоцкий ездил весьма опасно и мог разгоняться до 200 км/ч. За рулем Mercedes-Benz W116 музыкант попал в аварию 1 января 1980 года, врезавшись в трамвай. Позже Mercedes был отремонтирован и продан.

Немногим ранее, в конце 1979 года во время выступлений в Германии Высоцкий приобрел другой Mercedes-Benz – желто-коричневый 350 SLC. Двухместное купе оснащалось 3,5-литровым мотором мощностью 202 л.с. За рулем этой машины поэт тоже попал в ДТП – вылетел в кювет на строящейся к «Олимпиаде-80» трассе под Минском. Автомобиль восстановили уже после смерти Высоцкого.