Эксперты рассказали о спорных положениях в проекте нового КоАП

Проект нового кодекса об административных нарушениях грозит водителям не только более высокими штрафами, но и злоупотреблениями со стороны недобросовестных инспекторов ГИБДД в виде так называемых ловушек, считают депутаты и эксперты. О потенциальных опасностях нового КоАП, в материале «Газеты.Ru».

Систематические нарушения

Наиболее спорной нормой новой редакции документа эксперты считают введение санкций за неоднократные нарушения ПДД. Предполагается, что за три грубых проступка, совершенных в течение года, водителю будет грозить лишение прав на полтора года.

Фактически это возвращение к существовавшей прежде балльной системе наказаний, заявил «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, она была отменена в 1997 году как раз из-за серьезной коррупционной составляющей.

Если эта норма будет возвращена, то уже на следующий день сотрудники ДПС начнут подлавливать водителей за пешеходными переходами, уверен эксперт.

«Формулировки «непропуска» пешехода достаточно расплывчатые, поэтому тут открывается широкое поле для злоупотреблений. Не пропустил раз, второй, а на третий уже рискуешь лишиться прав», — отметил Шапарин.

Автомобилисты, чтобы не остаться без водительского удостоверения в такой ситуации, будут стараться «решить вопрос на месте», полагает эксперт.

Нечитаемые номера

Другой потенциальной ловушкой вице-президент НАС называет введение штрафа в размере 3 тыс. рублей за повторное управление автомобилем с нечитаемыми номерами. Эта санкция также предусмотрена в проекте нового КоАП. Как отмечает Шапарин, климатические условия и связанное с ними применение дорожных реагентов позволяют гаишникам поставить составление протоколов за это нарушение на поток.

«Первый же серьезный снегопад или оттепель — и любой водитель, выехавший на дорогу, уже потенциальный нарушитель.

Штрафы за грязные номера будут выписывать пачками, подсаживая автомобилистов на коррупционный крючок», — заявил он.

Опасное вождение

Новый КоАП вводит ответственность за так называемое опасное вождение – термин уже пять лет есть в ПДД (п.2.7), но штрафа за него не было. Под опасным вождением понимается интенсивное перестроение автомобиля в трафике, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также препятствование обгону и резкое торможение без причины.

За это правонарушение Минюст планирует ввести штраф на 3 тыс. рублей.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин указывает на нечеткие определения самого термина «Опасное вождение», которые позволят инспекторам ГИБДД трактовать это нарушение по своему усмотрению. В этом случае возникает серьезный риск коррупции, уверен правозащитник.

«Оценивать в любом случае будут гаишники, а их суждения весьма субъективны. Один инспектор посчитает опасными два перестроения, другой – четыре, а третий, — и десятка таких маневров не заметит, разумеется, не за бесплатно», — уверен он.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что камеры фото-видеофиксации распознать опасное вождение не в состоянии.

Парковка на газоне

Сейчас ответственность за стоянку машины на газоне в каждом субъекте федерации регулируется региональными законами. Минюст предлагает ввести санкцию за это нарушение (намечен штраф в размере 1-3 тыс. рублей), на федеральном уровне. Эксперты считают единообразный подход разумным, но отмечают, что документ не отвечает на основной вопрос: что считать газоном? По словам Травина, этого определения нет ни в одном документе.

«Непонятно, как быть, если газон не виден под снегом.

Будет ли считаться нарушением, если вместо травы – выжженная земля? Новый КоАП четких ответов на эти вопросы не дает, а значит вновь появляется повод для субъективной оценки», — отметил президент КПЗА.

Неостановка по требованию

Пожалуй, самый спорный и потенциально коррупционный пункт нового КоАП — ужесточение ответственности за неоднократное неисполнение требования инспектора ГИБДД остановиться. Предполагается, что за такое нарушение водителю будет грозить штраф сразу в размере 40 тыс. рублей (сейчас 500-800 рублей), либо лишение прав на срок до трех лет. Здесь все также упирается в размытые определения, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Выходит, что водитель, который не заметил выскочившего из-за кустов гаишника, трижды махнувшего жезлом, уже рискует остаться без прав», — полагает он.

Предложенный Минюстом проект КоАП нуждается в доработке, считает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Документ сырой, отдельные его составы корупционноемкие, они требуют дополнительной проработки и изменений, уверен парламентарий.

«Есть вопросы и по опасному вождению, и к штрафу за грязные номера, и к наказанию за повторные нарушения. Мы следим за работой над текстом нового КоАП и уже готовим предложения по его корректировке, когда документ поступит на рассмотрение Государственной думы», — сообщил «Газете.Ru» Нилов.