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Автомобили

Восемь бессмысленных норм ПДД, о которых забыли даже гаишники

Эксперты рассказали об устаревших требованиях дорожного движения

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
ГИБДД России провело рейд по фликерам — светоотражающим полоскам, которые согласно ПДД, должны носить пешеходы. Однако никто, о таких требованиях даже не знает, говорят эксперты, правила дорожного движения содержат откровенно архаичные нормы, которые не соблюдаются участниками дорожного движения, а ГИБДД вспоминает о них раз в год для отчетного рейда, отмечают они.

С наступлением осени инспекторы ГИБДД стали проводить рейды по выявлению пешеходов, не имеющих фликеров. Такие спецоперации на днях прошли в республике Марий Эл, Хакасии, Тыве, Подмосковье и ряде других регионов, сообщается на официальном сайте ведомства. Автоинспекторы напоминали пешеходам об обязанности носить в темное время суток одежду со световозращающими полосками или надевать на руку специальные браслеты, отражающие свет.

Многие пешеходы просто не знают о такой обязанности (п 4.1), считают эксперты. И это далеко не единственный пункт правил, про который часто забывают и участники дорожного движения, и сами полицейские, считают они.

Например, согласно ПДД (п.4.2) в начале и в конце организованной пешей колонны должны находиться сопровождающие с красными флажками. Ночью вместо флажков они должны нести фонари: белый спереди, красный сзади. Как показывает практика, об этом требовании мало кто вспоминает в реальной жизни.

Бело-лунный мигающий сигнал на светофоре у железнодорожного переезда подавляющим большинством водителей вообще не воспринимается: все реагируют лишь на загоревшийся красный свет. Между тем,

если на переезде не горят ни белый, ни красный светофор, то такой переезд считается нерегулируемым,

а значит пересекать пути можно, лишь остановившись перед знаком «Стоп» и только если в пределах видимости нет приближающегося поезда (п.6).

Требования, регламентирующие движение колонн гужевых повозок (саней), были актуальны несколько десятков лет назад, когда они двигались по дорогам наряду с машинами. Тем не менее, п. 25.2, который предписывает разделять такие колонны на группы по пять повозок, действует и сейчас.

Большей редкостью даже в крупных городах становятся реверсивные полосы. Например, на днях такая полоса была ликвидирована на Волгоградском проспекте в Москве. Неудивительно, что многие водители с трудом вспомнят, что означает желтая стрелка, загоревшаяся над «реверсивкой». Этот сигнал светофора (п.6.7) информирует водителей о предстоящей смене направления движения на полосе, и обязывает их перестроится в соседний ряд — на него и указывает стрелка.

Помимо норм, с которыми подавляющее большинство водителей и пешеходов встречаются достаточно редко, есть требования ПДД, которые автомобилисты, сами того не подозревая, нарушают несколько раз в день.

Например, согласно п.2.3.1, водитель обязан «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства». Мало кто вообще помнит о таком требовании, эта обязанность давно устарела, отмечают эксперты.

«Современные машины сами подскажут водителю, что перегорела лампочка или спущено колесо.

Очевидно, что требование о проверке технического состояния автомобиля перед началом движения избыточно»,

— заявил «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его мнению, этот пункт ПДД нуждается, как минимум, в корректировке с учетом грядущего изменения в системе техосмотра. Если будет принято решение о сохранении обязательного контроля техсостояния автомобилей, то его следует вообще отметить, полагает юрист. Если техосмотр все же станет добровольным, то в соответствующем пункте правил дорожного движения необходимо четко прописать, при каких неполадках можно выезжать на дорогу, а в каких автомобиль необходимо на эвакуаторе везти в сервис.

Анахронизмом выглядят и требования, которые предписывают водителю, начавшему обгон, предупредить об этом впередиидущего звуковым сигналом

или «кратковременным переключением фар с ближнего на дальний свет». По мнению экспертов, эти нормы (п. 19.10 и 19.11) были актуальными несколько десятилетий лет назад, когда движение было малоинтенсивным. Сейчас, когда за минуту может произойти несколько обгонов, дополнительно привлекать внимание водителей и сигналить им, предупреждая об обгоне, нет никой необходимости. Неудивительно, что ни автомобилисты, ни сотрудники ГИБДД не обращают внимания на эти предписания, полагают юристы. От этих пунктов правил можно безболезненно отказаться, считают они.

Совершенно неработающей считают эксперты норму, согласно которой водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном состоянии (п.2.7 ПДД). По словам адвоката московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антона Лелявского, само по себе такое требование выглядит достаточно логичным, но все портят нечеткие формулировки. Болезненным состоянием может быть как насморк, так и повышенное давление. Если следовать букве закона, то и в том и в другом случае управлять машиной человеку нельзя, отмечает он.

«В отличие от четко указанных параметров алкогольного опьянения, критериев болезненного состояния водителя в законодательстве нет.

Поэтому соответствующая норма ПДД и существует только на бумаге», — подчеркнул Лелявский.

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