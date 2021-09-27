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Автомобили

Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей

ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть

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Пресс-служба ГУФССП
В этом году на треть снизилось число оштрафованных приставами автомобилистов, рассказали «Газете.Ru» в ФССП. Ведомство недосчиталось без малого 4 млрд рублей. Пандемия научила людей бережнее относится к финансам, объясняют такую статистику эксперты.

За восемь месяцев 2021 года приставы возбудили 10,6 млн исполнительных производств в отношении водителей, не оплативших вовремя штрафы за нарушения ПДД, что на 32% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. Суммарно с января по август приставы собрали с автомобилистов 9,3 млрд рублей против 13,1 млрд рублей годом ранее (минус 29% или 3,8 млрд рублей).

«Наибольшее количество возбужденных исполнительных производств касается административных штрафов ГИБДД на сумму 500 рублей. Средняя сумма по поступающим на принудительное исполнение административным штрафам ГИБДД составляет около 900 рублей», — отметили в пресс-службе ФСПП.

Помимо самого штрафа, согласно ст.112 Закона «Об исполнительном производстве», автомобилист-должник обязан оплатить исполнительный сбор, напомнили в ФССП. Сейчас он составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей.

Юристы поясняют, что отдельный исполнительный сбор назначается на каждый неоплаченный штраф.

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, из-за этого нередки ситуации, когда размер такого сбора в несколько раз превышает размер задолженности.

«Если, к примеру, у человека есть три неоплаченных штрафа по 500 рублей, то на каждый из них приставы назначают по 1 тыс. рублей в виде исполнительного сбора. В итоге должнику придется заплатить 1,5 тыс. рублей в качестве задолженности и 3 тыс. рублей в виде общей суммы исполнительного сбора», — приводит пример Радько.

Очень часто информация о неоплаченном штрафе от гаишников доходит до приставов спустя полгода после истечения двух месяцев, отведенных законом на погашение штрафа, добавляет правозащитник. Из-за длительных ограничений в прошлом году автомобилисты ездили меньше, а значит и меньше оплатили штрафов, вполне, вероятно, что информацию о них судебные приставы-исполнители получили лишь в этом году, предполагает юрист.

Стали бережнее относиться к деньгам

Водители все реже оспаривают штрафы, им проще их оплатить, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«По статистике, в пользу людей, оспаривающих штрафы за нарушения ПДД, суды выносят только около 1% решений. Поэтому автовладельцы предпочитают не связываться с судебными разбирательствами. Тем более, что в большинстве случаев речь идет не о самых больших суммах», — обращает внимание Моржаретто.

В последнее время заметно улучшилась информируемость автомобилистов, значительная часть неплательщиков раньше просто не знала о том, что они получили штраф, добавляет эксперт. С ним соглашается координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов, он отмечает, что значительная часть автомобилистов стали экономнее относится к своим сбережениям, осознав, что они рискуют остаться с заблокированной банковской картой, не заплатив добровольно штраф в отведенные сроки.

«Нарушители, которые не платили штрафы в надежде, что они сгорят, столкнулись с тем, что деньги списываются автоматически. Причем безо всяких скидок, а наоборот, с дополнительными сборами, которые назначаются приставами», — говорит Шкуматов.

Росту доли штрафов, оплаченных в срок, способствовала и «корявая» работа самих судебных приставов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, нередко они, не разбираясь, списывают деньги сразу с нескольких карточек.

«Я и сам с этим сталкивался, и многие знакомые жаловались. Получить с ФССП списанные средства очень сложно, придется потратить уйму времени. До приставов не дозвониться, на личный прием из-за пандемии не попасть»,

— объясняет эксперт.

Практика списания приставами средств с разных счетов должника достаточно распространена. Чаще всего это происходит, когда у человека есть счета в разных финансовых учреждениях. Приставы рассылают постановление о принудительном взыскании задолженности по штрафам сразу во все банки, в которых у гражданина открыты счета, говорит адвокат Сергей Радько.

В этом случае у человека, получившего извещения о неоднократном о списании средств приставами, есть примерно неделя, чтобы вернуть повторно снятые средства без обращения в суд. Юрист отмечает, что в течение этого времени деньги находятся на так называемом промежуточном счете ФССП. И пока приставы не перевели их в казну, вернуть излишне списанные деньги можно, подав в службу ходатайство с выписками, подтверждающими списание одинаковой суммы в разных банках, подчеркивает Радько.

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