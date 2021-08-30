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Автомобили

В Подмосковье снова орудуют автоподставщики

В Московской области задержана банда автоподставщиков

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Depositphotos
На российских дорогах активизировались автоподставщики. В качестве жертв злоумышленники обычно выбирают пожилых водителей, плохо контролирующих дорожную обстановку, а после мнимой аварии запугивают ответственностью за оставление места ДТП. Водителям следует внимательно оценивать окружающую обстановку и не торопиться уступать дорогу другим, даже если этого настойчиво требуют, а в случае конфликта вести себя осмотрительно и не принимать эмоциональных решений, объясняют эксперты «Газеты.Ru» .

Накануне в Подмосковье задержали группу граждан, подозреваемых в «автоподставах», которые, по версии следствия, инсценировали ДТП и выманили у пожилого водителя крупную сумму, запугивая его ответственностью за оставление места аварии.

«Один из злоумышленников, двигаясь на автомобиле в плотном потоке, целенаправленно подыскал среди других водителей мужчину преклонного возраста.

Совершая опасные маневры, он вынудил пенсионера проехать вплотную к припаркованной на обочине иномарке»,

— говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

В припаркованной машине был другой участник группы, считают в ведомстве, – он следом догнал водителя и обвинил его в совершении ДТП, при этом оцарапав наждачной бумагой автомобиль пенсионера. То есть по факту самого столкновения не было. Еще один сообщник, представившись сотрудником правоохранительных органов, угрожал пожилому водителю лишением прав за оставление места ДТП. В результате пожилой мужчина взял отдал злоумышленникам 120 тыс. рублей. Инцидент, ставший причиной задержания подозреваемых, произошел в подмосковном Жуковском.

Правоохранители говорят о целой серии подобных инцидентов этим летом. Задержанных также проверяют на причастность к аналогичным случаям в Воскресенске, Егорьевске, Серпухове и Щелкове.

В пресс-службе управления МВД по Московской области «Газете.Ru» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с участившимися на подмосковных дорогах случаями «автоподстав».

Аналогичные случаи начали происходить в Московской области и ранее – аналогичную группу злоумышленников, охотившихся на пожилых водителей, задержали осенью прошлого года. Помимо мнимого «сотрудника правоохранительных органов», который запугивал водителя ответственностью за оставление места ДТП, в их схеме присутствовал и «страховой агент», назвавший жертве мошенничества стоимость ремонта.

Только спокойствие

Чтобы уберечься от подставного ДТП, водителю следует максимально внимательно контролировать окружающую обстановку в транспортном потоке и не поддаваться на провокации. В случае, если столкновение произошло и разгорается конфликт, сначала нужно выделить несколько минут на то, чтобы погасить свой стресс, советуют эксперты.

«Если вам сигналят фарами, а вам некуда уйти вправо – процентов на 99 гарантировано, что вас хотят подставить

и в «мертвой зоне» зеркал прячется тот, кто будет играть роль подставщика», — объясняет «Газете.Ru» руководитель центра контраварийной подготовки «Мастер Класс» Алексей Колонтай – Перестройтесь за автомобиль, который едет перед вами. Тогда у потенциального злоумышленника или просто торопливого водителя физически не будет возможности под вас подставиться».

При этом не всегда подставщик касается автомобиля своей жертвы, подчеркивает эксперт, скорее всего, в машину бросят какой-то предмет – картофелину, яблоко или пустую бутылку. Чтобы не допустить ДТП, водитель должен контролировать окружающий транспортный поток и просто не доводить ситуацию до того, когда потребуется принимать какие-либо экстренные меры, тормозить или резко маневрировать.

«При правильной настройке зеркал виден максимум того, что возможно. Чтобы увеличить обзор во время движения, глядя в зеркало, нужно немного наклониться в его сторону, продолжая в него смотреть – у вас откроется для обзора еще одна дополнительная полоса, а то и две-три, — объясняет Колонтай. –

Так называемых «мертвых зон» на самом деле нет, нужно просто учиться правильно смотреть вокруг и пользоваться зеркалами».

Дышите ровно

В случае конфликтной ситуации, когда стресс нарастает, прежде всего, следует мысленно остановиться, осмотреться и задать самому себе вопрос: «Где я нахожусь и что происходит?», советует конфликтолог, кандидат социологических наук Любовь Цой.

«Нужно мысленно описать ситуацию: я нахожусь на дороге, на меня давят, меня прессингуют, меня вынуждают, — объясняет «Газете.Ru» Цой — Надо это зафиксировать в своем сознании, и четко понимать, что нарушать законы никак нельзя».

Чтобы справиться со стрессом, следует дать выход переполняющей человека негативной энергии – позволить себе эмоциональный выплеск. Сделать это нужно аккуратно, не задевая вторую сторону конфликта и не нанося ей вред, подчеркивает Цой.

«Есть эффективный метод, не требующий много времени. Он успокоит ваше дыхание и вашу нервную систему.

Нужно сделать глубокий вдох, на несколько секунд задержать дыхание и тихо выдохнуть. Это следует делать минуты три – и тогда ваш организм успокоится».

Также полезно мысленно дистанцироваться от ситуации, взглянуть на происходящее немного со стороны, советует эксперт — когда эмоции бушуют, человек ни одного решения не может принять правильно.

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