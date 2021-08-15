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Автомобили

Мировой автопром уходит в штопор из-за дефицита электроники

Перебои с поставками компонентов могут продлиться до полутора лет

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Сергей Бобылев/ТАСС
Кризис с производством электронных автокомпонентов все сильнее влияет на автомобильную промышленность: остановлен завод Volvo, нехватка деталей ограничивает рост продаж новых машин по всему миру. Шведский автопроизводитель прогнозирует, что дефицит полупроводников сохранится в течение 18 месяцев. Власти Китая увидели за этими явлениями сговор — на производителей микрочипов пытаются надавить, подозревая их в спекуляции.

Последствия пандемии COVID-19 и связанного с ней повышенного спроса на бытовую электронику (смартфоны, телевизоры и игровые приставки) все сильнее влияют на автомобильную промышленность. Из-за нехватки микросхем все больше производителей по всему миру вынуждены прерывать свою работу. Очередной жертвой дефицита полупроводников стала шведская марка Volvo, вынужденная приостановить сборку машин на своем головном предприятии в Торсланде.

«Производство будет временно приостановлено из-за нехватки материалов, связанной с дефицитом полупроводников», — говорится в заявлении Volvo Cars.

Возобновить сборку шведский автопроизводитель, принадлежащий китайскому концерну Geely, собирается в течение нескольких дней — однако в любом случае конвейер будет стоять минимум до следующей недели, сообщает Reuters.

В июне Volvo уже приостанавливала на неделю работу завода в бельгийском Генте. На этой неделе из-за аналогичных проблем встал почти на полмесяца завод компании Nissan в американском штате Теннеси: предприятие, на котором работают 6,4 тысяч сотрудников, производит шесть моделей Nissan, в том числе самую продаваемую в Штатах модель Nissan — кроссовер Rogue (аналог X-Trail в России).

Аналитики называют остановку крупного предприятия японского концерна признаком того, что дефицит полупроводников в ближайшее время побежден не будет.

«Похоже, что это продлится по крайней мере до нового года», — приводит CBS слова главного аналитика консалтингового агентства Guidehouse Research Сэма Абуэлсамида.

Прогноз плохой

Дефицит полупроводников, ограничивающий производственные возможности автопрома, может сохраниться и в течение будущего года. Так, Jaguar Land Rover прогнозирует, что в июле-сентябре объем производства автомобилей британского концерна может оказаться на 50% ниже ранее запланированного.

«Дефицит полупроводников в настоящее время очень динамичен, и его трудно прогнозировать. Основываясь на недавних данных от поставщиков, мы теперь ожидаем, что дефицит поставок микросхем в квартале, который заканчивается 30 сентября 2021 года, будет больше, чем в предыдущем квартале», – отмечается в недавнем заявлении компании, сопровождающем квартальную отчетность.

Вместе с тем британский автопроизводитель фиксирует высокий спрос на свою продукцию: по состоянию на конец июля

фирма имела в своем портфеле порядка 110 тыс. заказов на автомобили – это самый высокий показатель в ее истории.

В борьбе с дефицитом электронных компонентов автопроизводители идут на разные ухищрения. Американские концерны Ford и General Motors в первую очередь предпочитают собирать пикапы и внедорожники, приносящие им наибольший доход, а выпуск менее выгодных моделей производится по остаточному принципу. Также применяется практика накопления недособранных машин на площадках предприятия и дальнейшее их комплектование дефицитными электрокомпонентами, отмечает издание Detroit Free Press.

По данным издания, автопроизводителями по всему миру также практикуется отказ от некоторых второстепенных опций: тот же GM лишил свои пикапы системы «старт-стоп» и функции частичного отключения цилиндров,

Tesla убрала из списка оснащения регулировку поясничного подпора на пассажирском сиденье.

Урезанные комплектации своих автомобилей выпустил и российский «АвтоВАЗ» — некоторые Vesta, XRay и Largus лишились кнопок на руле и медиасистемы с сенсорным экраном. Впрочем, официально с дефицитом полупроводников подобные упрощения не связывались.

Сговор возможен

Помимо выросшего спроса на гаджеты и бытовую электронику дефицит микросхем объясняется большими затратами самих поставщиков и чрезвычайной сложностью технологического процесса выращивания кристаллов чистого кремния и последующего производства самих микросхем, говорят западные эксперты. Инвестиции в строительство завода микрочипов мирового уровня оценивается в $10-12 млрд, а технологический процесс производства микросхемы насчитывает 400-500 операций.

Кроме того, после введения локдауна и обвала автомобильного рынка многие автопроизводители отменили свои заказы на электронику. Последствия этих событий автомобильная отрасль не может преодолеть до сих пор.

В частности, Jaguar Land Rover ожидает снятия проблемы дефицита полупроводников в пределах 12-18 месяцев,

когда в полной мере сработают инвестиции поставщиков в новые производственные мощности. Впрочем, у властей Китая есть подозрения, что перебои с поставками электронных компонентов объясняются не только объективными обстоятельствами, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе по государственному телевидению Китая было объявлено, что регулирующие органы этой страны предпримут решительные действия к спекулянтам на рынке микрочипов. Телекомпания CCTV сообщила тогда, что некоторые дистрибьюторы автомобильных чипов «злонамеренно» подняли на них цены. Продавцов предупредили о недопустимости накопления компонентов и искусственного завышения цен.

На этом фоне акции крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 5%. На 5,7% снизились котировки бумаг Hua Hong Semiconductor, просели и другие крупные производители.

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