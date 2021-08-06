Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться... 18:49
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео... 18:49
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке 18:44
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма 18:42
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа 18:38
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома 18:31
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ 18:29
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега 18:21
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети 18:18
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных... 18:16
Автомобили

Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ

Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»
Установщики автомобильного газового оборудования пожаловались президенту на бюрократию и нехватку лабораторий, от которых зависит перевод машин на газ. Госпрограмма по переводу автопарка на газ буксует, несмотря на обещанные государственные субсидии и личную поддержку программы президентом Владимиром Путиным.

Сообщество компаний по установке газобаллонного оборудования «Союз ГБО» пожаловалось президенту Владимиру Путину на бюрократические препятствия и несогласованные действия государственных ведомств, которые практически парализовали их бизнес, следует из письма организации (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Авторы письма просят президента инициировать внеочередное заседание правительства по вопросам развития рынка газомоторного топлива и пригласить на него в том числе представителей правительства и заинтересованных компаний.

Сама процедура переоборудования автомобиля на газ в России сложна и состоит из пяти этапов. Сначала заинтересованный в этом автомобилист должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию за предварительной технической экспертизой.

Затем необходимо получить одобрение процедуры в ГИБДД, после этого установить газовое оборудование в соответствии с ранее полученным заключением, проверить качество работ в пункте технического осмотра и с диагностической картой и пакетом собранных документов снова обратиться в аккредитованную организацию за окончательным протоколом.

Переделка автомобиля под газовую аппаратуру имеет статус внесения изменений в конструкцию машины, а такие регистрационные действия невозможны без занесения данных об автомобиле в специальный «Реестр заключений предварительной технической экспертизы и протоколов проверки безопасности», который был создан постановлением правительства в 2019 году.

В тоже время в этом году Минэкономразвития утвердило приказом порядок ведения этого реестра, отчего существенно расширился перечень сведений, которые нужно предоставлять установщикам ГБО. Это чехарда с документацией окончательно запутала делопроизводство, говорят в «Союзе ГБО».

«В случае монтажа на транспортное средство оборудования для питания газообразным топливом установлены дополнительные необоснованные требования к содержимому документов», — возмущаются авторы письма.

Такие барьеры не выставлены ни для какого другого вида переоборудования транспортных средств, отметили в союзе.

Есть претензии у установщиков ГБО к Росстандарту, Росаккредитации и ГИБДД: они жалуются, что оценивать возможность установки газового оборудования для уже эксплуатирующихся машин приходится по нормативам для единичных экземпляров, ввозимых в Россию, а также на то, что ГИБДД слишком вольно трактует положения техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств».

В частности, Госавтоинспекция предъявила необоснованные требования нескольким тысячам комплектов ГБО только в Москве, что привело к их демонтажу, рассказали бизнесмены.

А на момент запуска системы на всю страну существовало только 15 аккредитованных лабораторий, которые могут согласовать подобные переделки транспорта.

В результате на рынке перевода автомобилей на газовое оборудование сложилась кризисная ситуация, констатируют авторы письма: перевести автомобиль на газ затруднительно либо невозможно.

«Газета.Ru» обратилась с вопросами о вероятных проблемах в системе перевода авто на ГБО в ГИБДД, Минэкономразвития, Росстандарт (осуществляет надзор за испытательными лабораториями) и Росаккредитацию (аккредитует). Ответ пришел только из последнего ведомства.

В частности, в Росаккредитации сообщили, что в настоящее время к реестру предварительной технической экспертизы подключено уже 26 аккредитованных испытательных лабораторий, перечень которых размещен на сайте ведомства. Ежемесячно в него загружается более 30 тыс. экспертиз (что соответствует числу переведенных на газ автомобилей).

«Во втором квартале 2021 года доступность реестра составила 99%. В Росаккредитацию в 2021 году обращений от испытательных лабораторий о замедленной работе реестра не поступало», — заверили в ведомстве.

Программа развития рынка газомоторного топлива была утверждена в 2020 году премьером Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина.

С ее помощью планируется поощрять перевод транспорта на питание природным газом — сжатым или сжиженным (метаном, КПГ и СПГ).

До конца 2024 года на нее планируется потратить около 19,3 млрд рублей, а объем потребления газомоторного топлива в России должен вырасти до 2,7 млрд кубометров. Программа предусматривает субсидии на строительство метановых заправок (их число хотят довести до 1,3 тыс.) и переоборудование машин.

Для наиболее массовой категории транспорта — легковые автомобили весом до 1800 кг — размер субсидий оценивался максимум в 27 тыс. руб., для машин массой 1801-2499 кг – до 34 тысяч, свыше 2,5 т — 42 тыс. руб. Для автобусов компенсация за переход на ГБО предусмотрена на уровне 63-111 тыс. руб., для грузовиков — 114-200 тыс. руб.

Коллапс отрасли по переоборудованию автомобилей на газовое топливо был ожидаем, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В системе согласований установки ГБО действительно есть лишние звенья, а система Carcoin, через которую операторы рынка ведут электронный документооборот, весьма несовершенна, пояснил он.

«Проблема касается не только метановых машин, но и тех, которые работают на пропан-бутане. Вся эта ситуация была прогнозируема еще год назад. Мы сейчас пожинаем плоды достаточно безграмотного отношения к проблеме со стороны чиновников, непонимания отрасли в целом», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека, в том числе младенец, погибли в ДТП в Ростовской области
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
Суд оправдал задушившую парализованного мужа женщину
Новости и материалы
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео о мотиве преступления
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных дел»
Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады
Путин заявил, что власти России научились оперативно реагировать на природные ЧС
Убийцу чеченского блогера Мартина Бека приговорили к пожизненному заключению
Одного из сбежавших из ИВС приютила пожилая любовница
СМИ: провода камеры на здании ИВС в Истре перерезали
Спортивный сайт Tribuna признан экстремистским на территории Белоруссии
На 2 месяца арестован москвич, выкинувший сына из окна
Вдова Мамонова рассказала о нищете
Все новости
«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера
Ведущий «Время покажет» заявил о плохом отношении соперниц к трансгендерной тяжелоатлетке
Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе
«Газпром» выясняет причины аварии на Уренгойском заводе, спровоцировавшей скачок цен на газ
14-й день Олимпиады: Россия вышла в финал по гандболу и взяла четыре медали. LIVE
Россиянин Сидаков разгромил белоруса Кадимагомедова и стал олимпийским чемпионом
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет лишения свободы
В Москве засняли очередной инцидент с блогером за рулем
Бедность под контролем: достаток малообеспеченных россиян начнут мониторить с осени
Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone. Нарушит ли это приватность данных?
Эксперты оценили инициативу Apple по поиску нелегальных снимков у обладателей iPhone
Самодельные биты и ножи. Еще две массовые драки мигрантов произошли в Подмосковье
Опубликовано видео массовой драки рабочих в Одинцово
Платили лопатами: археологи откопали в Китае древнейший монетный двор
Как выглядели китайские монеты VII века до н.э.
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях