Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ

Установщики автомобильного газового оборудования пожаловались президенту на бюрократию и нехватку лабораторий, от которых зависит перевод машин на газ. Госпрограмма по переводу автопарка на газ буксует, несмотря на обещанные государственные субсидии и личную поддержку программы президентом Владимиром Путиным.

Сообщество компаний по установке газобаллонного оборудования «Союз ГБО» пожаловалось президенту Владимиру Путину на бюрократические препятствия и несогласованные действия государственных ведомств, которые практически парализовали их бизнес, следует из письма организации (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Авторы письма просят президента инициировать внеочередное заседание правительства по вопросам развития рынка газомоторного топлива и пригласить на него в том числе представителей правительства и заинтересованных компаний.

Сама процедура переоборудования автомобиля на газ в России сложна и состоит из пяти этапов. Сначала заинтересованный в этом автомобилист должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию за предварительной технической экспертизой.

Затем необходимо получить одобрение процедуры в ГИБДД, после этого установить газовое оборудование в соответствии с ранее полученным заключением, проверить качество работ в пункте технического осмотра и с диагностической картой и пакетом собранных документов снова обратиться в аккредитованную организацию за окончательным протоколом.

Переделка автомобиля под газовую аппаратуру имеет статус внесения изменений в конструкцию машины, а такие регистрационные действия невозможны без занесения данных об автомобиле в специальный «Реестр заключений предварительной технической экспертизы и протоколов проверки безопасности», который был создан постановлением правительства в 2019 году.

В тоже время в этом году Минэкономразвития утвердило приказом порядок ведения этого реестра, отчего существенно расширился перечень сведений, которые нужно предоставлять установщикам ГБО. Это чехарда с документацией окончательно запутала делопроизводство, говорят в «Союзе ГБО».

«В случае монтажа на транспортное средство оборудования для питания газообразным топливом установлены дополнительные необоснованные требования к содержимому документов», — возмущаются авторы письма.

Такие барьеры не выставлены ни для какого другого вида переоборудования транспортных средств, отметили в союзе.

Есть претензии у установщиков ГБО к Росстандарту, Росаккредитации и ГИБДД: они жалуются, что оценивать возможность установки газового оборудования для уже эксплуатирующихся машин приходится по нормативам для единичных экземпляров, ввозимых в Россию, а также на то, что ГИБДД слишком вольно трактует положения техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств».

В частности, Госавтоинспекция предъявила необоснованные требования нескольким тысячам комплектов ГБО только в Москве, что привело к их демонтажу, рассказали бизнесмены.

А на момент запуска системы на всю страну существовало только 15 аккредитованных лабораторий, которые могут согласовать подобные переделки транспорта.

В результате на рынке перевода автомобилей на газовое оборудование сложилась кризисная ситуация, констатируют авторы письма: перевести автомобиль на газ затруднительно либо невозможно.

«Газета.Ru» обратилась с вопросами о вероятных проблемах в системе перевода авто на ГБО в ГИБДД, Минэкономразвития, Росстандарт (осуществляет надзор за испытательными лабораториями) и Росаккредитацию (аккредитует). Ответ пришел только из последнего ведомства.

В частности, в Росаккредитации сообщили, что в настоящее время к реестру предварительной технической экспертизы подключено уже 26 аккредитованных испытательных лабораторий, перечень которых размещен на сайте ведомства. Ежемесячно в него загружается более 30 тыс. экспертиз (что соответствует числу переведенных на газ автомобилей).

«Во втором квартале 2021 года доступность реестра составила 99%. В Росаккредитацию в 2021 году обращений от испытательных лабораторий о замедленной работе реестра не поступало», — заверили в ведомстве.

Программа развития рынка газомоторного топлива была утверждена в 2020 году премьером Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина.

С ее помощью планируется поощрять перевод транспорта на питание природным газом — сжатым или сжиженным (метаном, КПГ и СПГ).

До конца 2024 года на нее планируется потратить около 19,3 млрд рублей, а объем потребления газомоторного топлива в России должен вырасти до 2,7 млрд кубометров. Программа предусматривает субсидии на строительство метановых заправок (их число хотят довести до 1,3 тыс.) и переоборудование машин.

Для наиболее массовой категории транспорта — легковые автомобили весом до 1800 кг — размер субсидий оценивался максимум в 27 тыс. руб., для машин массой 1801-2499 кг – до 34 тысяч, свыше 2,5 т — 42 тыс. руб. Для автобусов компенсация за переход на ГБО предусмотрена на уровне 63-111 тыс. руб., для грузовиков — 114-200 тыс. руб.

Коллапс отрасли по переоборудованию автомобилей на газовое топливо был ожидаем, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В системе согласований установки ГБО действительно есть лишние звенья, а система Carcoin, через которую операторы рынка ведут электронный документооборот, весьма несовершенна, пояснил он.

«Проблема касается не только метановых машин, но и тех, которые работают на пропан-бутане. Вся эта ситуация была прогнозируема еще год назад. Мы сейчас пожинаем плоды достаточно безграмотного отношения к проблеме со стороны чиновников, непонимания отрасли в целом», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».