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Автомобили

Пьяных автомобилистов отправят в исправительные центры

Пьяным водителям-рецидивистам ужесточили наказание

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Владимир Смирнов/ТАСС
Штрафы для водителей, повторно пойманных пьяными за рулем, с сегодняшнего дня повысились до стоимости подержанного автомобиля (500 тыс. рублей), а вместо обязательных работ введены принудительные, которые предполагают трудоустройство осужденного на полный рабочий день на социальных объектах. Впрочем, статистика «пьяных» ДТП свидетельствует, что одними наказаниями уже не получается снизить аварийность: санкции уперлись в особенности национального характера, говорят правозащитники.

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки в статье 264.1 УК РФ, которая прописывает ответственность для лиц, пойманных нетрезвыми за рулем, при этом ранее осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. До этого момента наказание за такое нарушение (что за второй эпизод, что за последующие) было одинаковым – это штраф 200-300 тыс. рублей и перспектива получить до 480 часов обязательных работ либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теперь же тех, кто идет на рецидив нетрезвого вождения, ждет (на усмотрение суда) штраф в размере 300-500 тыс. рублей, до трех лет принудительных работ либо до трех лет лишения свободы. С увеличением штрафа и срока тюремного заключения все понятно, но юристы обращают внимание на то, что принудительные работы принципиально отличаются от обязательных.

Теперь осужденные водители вместо бесплатной работы в определенные часы (не более 4 часов в сутки) на общественно полезных должностях будут отбывать наказание в так называемых Исправительных центрах.

Это своего рода общежития, где осужденные находятся в свободное от самих работ время. В отличие от колонии в таком месте виновный не лишен свободы и не изолирован от общества. Провинившиеся трудятся на низкооплачиваемых должностях: уборка мусора, уход за лежачими больными, благоустройство улиц и т.д. Поскольку работа предполагает полную занятость, то за это им выдают небольшую зарплату. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам, беременным женщинам, пенсионерам и т.д.

Ужесточение наказания для пьяных водителей поможет снизить число аварий с их участием, полагает адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и Партнеры» Антон Лелявский.

«Думаю, что более суровое наказание заставит задуматься тех, кто уже был осужден за езду в нетрезвом виде. Возможно, полмиллиона рублей штрафа или перспектива на три года оказаться за решеткой кого-то заставит отказаться от поездки после употребления спиртного», — делится мнением с «Газетой.Ru» адвокат.

Впрочем, эксперт обращает внимание, что и до этого момента наказание было довольно строгим, но статистика аварийности свидетельствует, что число «пьяных» ДТП в России остается практически неизменным – около 10% от всех аварий.

В 2018 году, по данным МВД РФ, после длительного снижения произошел рост на 1,2% числа аварий с участием пьяных водителей, в 2019 году количество таких происшествий вновь снизилось на 11%, а по итогам прошлого года их стало меньше всего на 1,2% (19,1 тыс.).

Иными словами, в каждом седьмом ДТП участвовали водители подшофе. При этом более четверти жертв дорожных инцидентов погибли именно в таких происшествиях.

Законодатели ранее предлагали более суровые меры, которые могли бы переломить ситуацию с «пьяными» ДТП. Например, конфискацию автомобиля у рецидивистов. Такие поправки депутаты хотели внести в УК РФ еще несколько лет назад. Впрочем, как отмечает адвокат Антон Лелявский, сейчас конфисковать автомобиль просто не представляется возможным, если водитель, севший за руль пьяным, например, не является собственником самой машины.

«Конфискация автомобилей у пьяных, как показывает мировой опыт, мера действенная – риск остаться без машины заставляет многих задуматься, перед тем как сеть за руль в нетрезвом виде. Однако в наших условиях реализовать ее на практике невозможно», — рассуждает Лелявский.

Правозащитник, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что

введение все более жестких мер наказания для пьяных водителей уже ничего не изменит.

Хотя очевидна необходимость побороть такое явление, как пьянство за рулем и опасное поведение водителей.

«Эти ужесточения не будут влиять на количество пьяных за рулем и показатели аварийности. Это средняя устойчивая величина, которая вполне соответствует уровню потребления алкоголя в российском обществе, традициям и всему остальному», — заключает правозащитник в беседе с «Газетой.Ru».

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