«Сделать надо по-человечески»: действующий порядок ТО продлен до октября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующей системы техосмотра, дав автовладельцам и собственникам профильного бизнеса лучше подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра.

Реклама

На заседании в четверг, 25 февраля, глава кабмина напомнил, что с 1 марта в России предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, а также запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — указал премьер.

В итоге, в сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, добавил чиновник. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

В этой связи глава правительства поручил министерствам и ведомствам предпринять все меры, чтобы к 1 октября новая система ТО заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — подчеркнул руководитель кабмина.

Чуть ранее стало известно, что Минтранс России с 1 сентября намерен упростить требования к пунктам прохождения техосмотра – проект соответствующего приказа главы ведомства Виталия Савельева для общественного обсуждения опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно новой редакции, пункты ТО должны включать в себя производственные помещения с диагностическими линиями техосмотра различных категорий транспорта, которые определяются техническим регламентом Таможенного союза, сети инженерно-технического обеспечения, а также системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи.

Кроме того, в случае невозможности применения осмотровой канавы или подъемника допускается применение осмотровой эстакады, размеры которой должны соответствовать нормативным требованиям.

Несущая способность эстакады должна соответствовать максимальной массе проверяемого транспорта с учетом установленного на эстакаду оборудования и возникающих при проведении ТО дополнительных нагрузок.

В новой редакции документа смягчается ряд требований, например, в пунктах, где проверяют грузовики до 3,5 т или автобусы до 5 т, при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 м вместо 3,5 м. Уменьшается, соответственно, высота въездных и выездных ворот.

Для мест, проверяющих тяжелые грузовики или автобусы, минимальная ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 м. Кроме того, в ряде случаев уменьшается допустимая глубина осмотровой канавы — с 1,5 м до 1,3–1,1 м.

В новой версии приказа также уточняется, что пункт ТО может иметь по одному дымомеру, люфтомеру, течемеру, устройству для замера светопропускания.

В середине нынешнего месяца президент России Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра со стороны ГИБДД.

В положение о ГИБДД вносится обязанность по «осуществлению государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств».

Также теперь инспекция будет участвовать в техническом осмотре автобусов в порядке, определяемом федеральным правительством, станет координировать деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ в области обеспечения безопасности на дорогах. Указ вступит в силу 1 марта 2021 года.