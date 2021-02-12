Почти ледниковый период: чем ответит Москва аномальному снегопаду

Первыми под морозный удар попали европейцы. Еще в понедельник в шести французских департаментах был введен оранжевый уровень погодной угрозы, предполагающий аномальные морозы и масштабные осадки в виде снега и града. При этом в соседних районах льют проливные дожди, вызывающие проблемы со связью.

Реклама

Уже отмечены первые случаи эвакуации населения. Не легче приходится и Германии – снег вызвал пробки на автобанах и срыв расписания поездов, а на улицах городов можно кататься на лыжах.

Сегодня пришла очередь Москвы.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, ожидается выпадение до 80% месячной нормы осадков. Температура не выше минус девяти градусов и порывы ветра до 18 метров в секунду напомнили времена, когда значительную часть планеты покрывал ледниковый панцирь.

Неужели они могут вернуться?

Нет, успокаивает жителей столицы специалист по фауне ледникового периода, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН и отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Саха Евгений Мащенко. Ледниковый период закончился окончательно, и никаких условий для его возвращения пока не просматривается, уверяет он впечатлительных москвичей.

«Настоящий ледниковый период закончился примерно 10 тысяч лет назад. А еще раньше, больше 20 тыс. лет назад на месте Москвы было по-настоящему холодно, что понятно по животным того времени – например мамонтам. Да и не характерны для ледникового периода такие обильные осадки, как сегодняшний снегопад. Напротив, московский снег – это признак того, что у нас не очень холодно», - сообщил эксперт.

«Я хорошо помню Новый год 1979-1980 годов. Тогда тоже выпало много снега, но на термометре было минус 40 градусов. Даже в сравнении с тем временем сегодняшние минус 16 и снегопад – это совсем не страшно, это просто те изменения, которые укладываются в рамки климатической нормы. Действительно холодные зимы бывают примерно раз в 8-10 лет, а потом возвращается среднеклиматическая температура, к которой мы привыкли, - продолжает специалист. - Сегодня в Москве нормально работает коммунальное хозяйство, дороги чистят, в домах топят. Можно сказать, что наш возможный экосистемный ответ на такие снежные зимы, как сейчас - это развитие коммунального хозяйства»

Городские власти разработали специальные нормативы, которые коммунальщики должны исполнять при ликвидации последствий сильных снегопадов.

Дороги и дворы чистят от выпавшего снега в первую очередь. Согласно действующим регламентам, на то, чтобы освободить проезжую часть, а выпавший на нее снег сгрести в валы вдоль обочин, коммунальщикам дается 16 часов с момента окончания снегопада. Парковки автотранспорта освобождают из снежного плена еще быстрее – норматив здесь составляет 12 часов.

Получившийся после первой фазы уборки дорог снежный вал по правилам не может перекрывать подходы к пешеходным переходам и остановкам городского транспорта. Запрещено выкладывать валы на тротуарах и газонах, а ширина вала должна составлять максимум полтора метра.

После того, как весь снег окажется в валах, их самосвалами начинают развозить по снегосплавным пунктам – их у города 56 стационарных и еще 38 мобильных, для оперативного контроля над ситуацией.

В первые сутки после окончания осадков собранный снег эвакуируют от станций метро, больниц и других социальных объектов.

Во дворах сугробам и валам могут позволить лежать дольше. В зависимости от силы снегопада и загрузки городских служб снег может задержаться здесь до четырех суток, хотя на практике обычно его вывозят в первые день-два.

При этом дворники должны тщательно следить, чтобы под сугробами не оказались дождевые колодцы, детские и спортивные площадки, а также теплотрассы – такое соседство легко может привести к нежелательным последствиям.

Кстати, снег вполне можно перемещать на газоны – главное, чтобы в нем не содержались антигололедные материалы, не слишком полезные для растений.

В общем, городским службам предстоит много работы, зато у всех остальных жителей Москвы есть все основания приветствовать снегопад и получать удовольствие от возвращения по-настоящему зимней погоды – в последнее время, к сожалению, это случается не так уж часто.

Очевидно, все-таки обещанное учеными глобальное потепление куда реальнее возвращения ледникового периода.

«Нам надо радоваться возможности встать на лыжи, покататься на коньках, просто выйти на улицу. Тем более что при таких погодных условиях московский воздух быстро очищается - взвешенные частицы и сами оседают из-за температуры, и снег этому способствует, стягивая частицы пыли и промышленных газов, осаждая их», - резюмировал Евгений Мащенко.