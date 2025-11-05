На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО отрабатывают сценарий блокирования Калининграда на учениях

МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области
Пресс-служба МИД РФ

Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

«Альянс запустил в этом году миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — указал Грушко.

3 ноября французское издание AgoraVox писало, что Сувалкский коридор, который примыкает к Калининградской области, является местом «гипотетического конфликта» между Россией и НАТО.

Ранее в России описали сценарий начала войны с Германией.

