Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

«Альянс запустил в этом году миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — указал Грушко.

3 ноября французское издание AgoraVox писало, что Сувалкский коридор, который примыкает к Калининградской области, является местом «гипотетического конфликта» между Россией и НАТО.

