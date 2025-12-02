На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили группу ВСУ, в которую входили иностранные наемники

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу наемников из Чехии и Польши
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили группу украинских солдат, в которую входили наемники из Чехии и Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что группа иностранных наемников была уничтожена в Сумской области с помощью авиаудара.

«Уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников», — отметил он.

Накануне операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ уничтожили бронированную технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе российской государственной границы.

Как рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Непома», задачу выполнили расчеты БПЛА отряда специального назначения «Анвар». Данный отряд действует в интересах группировки российских войск «Север».

Он уточнил, что удару подвергся бронированный автомобиль западного типа. По словам оператора FPV-дрона, транспортное средство было замаскировано, поэтому определить его марку и модель не удалось.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили мобильный командный пункт ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами