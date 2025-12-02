ТАСС: ВС РФ уничтожили группу наемников из Чехии и Польши

Российские военные уничтожили группу украинских солдат, в которую входили наемники из Чехии и Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что группа иностранных наемников была уничтожена в Сумской области с помощью авиаудара.

«Уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников», — отметил он.

Накануне операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ уничтожили бронированную технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе российской государственной границы.

Как рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Непома», задачу выполнили расчеты БПЛА отряда специального назначения «Анвар». Данный отряд действует в интересах группировки российских войск «Север».

Он уточнил, что удару подвергся бронированный автомобиль западного типа. По словам оператора FPV-дрона, транспортное средство было замаскировано, поэтому определить его марку и модель не удалось.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили мобильный командный пункт ВСУ в Харьковской области.