Стало известно, что находилось в тайнике подростка, напавшего с ножом на детей в Одинцово

SHOT: в тайнике юноши, напавшего на детей в Одинцово, нашли каску и пистолет
Telegram-канал SHOT

У школьника, задержанного после нападения в школе в Одинцово, обнаружили подозрительные предметы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, за некоторое время до инцидента несовершеннолетний оборудовал тайник. Внутри сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет.

Там же нашли каску, исписанную экстремистскими лозунгами. Судя по фото, на оружие также нанесены надписи. Помимо этого, на кадре из Telegram-канала можно заметить нож и взрывное устройство.

Инцидент произошел в Успенской школе в Одинцово. 15-летний молодой человек, по данным Telegram-каналов, ворвался в школу и напал на школьников с ножом. В результате пострадали несколько человек, одного ребенка, четвероклассника, спасти не удалось.

При этом сам подозреваемый тщательно готовился к нападению в течение нескольких дней. Также травмы получил охранник.

В результате молодого человека задержали силовики. К этому моменту он заперся в одном из кабинетов и взял в заложники учащегося.

Ранее в школе Петербурга ученик ударил учительницу ножом в спину.

