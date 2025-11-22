SHOT: сотрудники ФСБ нашли схрон ВСУ с химоружием под Красноармейском

ФСБ выявила под Красноармейском (украинское название — Покровск) схрон Вооруженных сил Украины с компонентами химического оружия. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, из тайника изъяли самодельные взрывные устройства, выполненные в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом «хлорпикрин», а также заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такая смесь превращается в боевое удушающее вещество — фосген.

Следствие установило, что распоряжения о создании и применении подобных средств против российских военных отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады капитан Сергей Филимонов. По факту обнаруженного схрона Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел.

До этого военнослужащие Росгвардии обнаружили в лесополосе в Донецкой народной республике тайник Вооруженных сил Украины с более 600 боеприпасами.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.