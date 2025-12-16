РИА Новости: раненые бойцы 47-й бригады ВСУ два года не могут получить выплаты

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, тяжело раненые во время контрнаступления в Запорожской области в 2023 году, до сих пор не могут получить положенные выплаты. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах со ссылкой.

По информации собеседников агентства, раненым военнослужащим приходится доказывать свое право на компенсацию в суде, но даже выигранные дела не гарантируют выплат. Для уклонения от обязательств командование бригады якобы записывает бойцов в самовольное оставление части задним числом, утверждая, что ранения они получили не в ходе боевых действий.

«Чтобы не выплачивать деньги, командование бригады записывает военнослужащих в самовольное оставление части задним числом, утверждая, что ранения получены не в ходе боевых действий», — сказал представитель силовых структур.

В ноябре пленный украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся под Красноармейском, рассказал, что при мобилизации вместе с ним на службу направили около 50 человек с инвалидностью.

Ранее на Украине принудительную мобилизацию стали проводить вместе с цыганами.