На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВСУ два года не могут получить выплаты за тяжелые ранения

РИА Новости: раненые бойцы 47-й бригады ВСУ два года не могут получить выплаты
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, тяжело раненые во время контрнаступления в Запорожской области в 2023 году, до сих пор не могут получить положенные выплаты. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах со ссылкой.

По информации собеседников агентства, раненым военнослужащим приходится доказывать свое право на компенсацию в суде, но даже выигранные дела не гарантируют выплат. Для уклонения от обязательств командование бригады якобы записывает бойцов в самовольное оставление части задним числом, утверждая, что ранения они получили не в ходе боевых действий.

«Чтобы не выплачивать деньги, командование бригады записывает военнослужащих в самовольное оставление части задним числом, утверждая, что ранения получены не в ходе боевых действий», — сказал представитель силовых структур.

В ноябре пленный украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся под Красноармейском, рассказал, что при мобилизации вместе с ним на службу направили около 50 человек с инвалидностью.

Ранее на Украине принудительную мобилизацию стали проводить вместе с цыганами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами