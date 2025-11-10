Пленный украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся под Красноармейском, рассказал, что при мобилизации вместе с ним на службу направили около 50 человек с инвалидностью. Его слова приведены в видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.

По словам пленного, сотрудников украинских военкоматов не смущало состояние здоровья новобранцев — их заставляли идти на фронт силой. Тимченко утверждает, что военкомы били мобилизованных и отбирали у них документы, после чего удерживали в подвале. Затем группу доставили на полигон, где учили копать окопы и стрелять.

Он также рассказал, что врачи пытались убедить его в способности выполнять физические нагрузки, несмотря на проблемы со здоровьем. По словам пленного, зарплату мобилизованные не получали, хотя им обещали выплаты.

До точки сбора группа, по его словам, добиралась около недели, сталкиваясь с атаками российских дронов. Тимченко заявил, что видел множество ликвидированных и понял, что их отправили вслед за ними. Под Красноармейском подразделение оказалось под плотным обстрелом и решило сдаться без сопротивления.

Военный добавил, что бойцы были измотаны, почти не ели и пили дождевую воду, поэтому предпочли сложить оружие и выйти к российским позициям с поднятыми руками.

Ранее на Западе заявили о рекордном уровне дезертирства в рядах ВСУ.