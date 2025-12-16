Затягивание Киевом конфликта с Россией нанесет Украине еще больший ущерб. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк интервью словацкой газете Pravda.

«Чем больше затягивается конфликт, тем больший ущерб он нанесет Украине», — сказал он.

По его словам, украинские власти могли заключить мирное соглашение с Россией на более выгодных условиях сразу после начала конфликта. Однако теперь ситуация изменилась: Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, а у европейских союзников кончаются средства для продолжения финансирования Киева.

«Европа устала. Никто не хочет посылать [на Украину] своих солдат, и государства [Евросоюза] уже колеблются с финансированием», — отметил Калиняк.

На фоне нехватки средств в Евросоюзе начали думать, как изъять заблокированные российские активы, добавил министр.

16 декабря политолог Федор Лукьянов заявил, что промедление поставит украинскую сторону в более невыгодное положение в связи с еще большей потерей подконтрольных территорий, но Европа и Киев продолжают затягивать переговорный процесс. По его мнению, европейцы будут затягивать переговоры, пока не решится вопрос с замороженными российскими активами.

15 декабря таблоид Bild написал, что Украина готова пойти на «многочисленные компромиссы» ради мира, однако вывод ВСУ с Донбасса остается для президента Украины Владимира Зеленского «красной линией».

Ранее в Совфеде назвали Зеленского «пустобрехом» после его слов о переговорах.