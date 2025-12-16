На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде назвали Зеленского «пустобрехом» после его слов о переговорах

Сенатор Джабаров призвал Зеленского не указывать Трампу, как вести переговоры
true
true
true
close
Toby Melville/Pool/Reuters

Украинской стороне не стоит указывать США, как вести переговоры по решению конфликта на Украине. Так глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров прокомментировал «Газете.Ru» заявление украинского лидера Владимира Зеленского, объявившего о планах США провести переговоры с Россией по достигнутым с Украиной договоренностям.

«Самое главное, что они от имени Трампа уже говорят, что Трамп будет беседовать с Россией. Вот вы побеседовали с американцами, ваше дело. Не надо говорить, что будет делать дальше Трамп. Поэтому я думаю, что к заявлению Зеленского надо относиться соответственно. Простите, пустобрех», — подчеркнул сенатор.

Обсуждаемые Вашингтоном и Киевом договоренности по гарантиям безопасности и отправке «многонациональных сил» Европы на Украину Джабаров назвал «политической аферой стран Западной Европы».

По его словам, такие гарантии Украине являются «сознательной попыткой сорвать мирный процесс», а также «выторговать себе лучшие условия» мирного договора.

16 декабря Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией по достигнутым с Украиной договоренностям.

Как писало украинское издание «Страна», американцы предлагают Киеву сделку: гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из Донбасса.

При этом в Европе связывают гарантии Киеву с отправкой «многонациональных сил» на Украину.

В совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе переговоров по Украине говорится, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил.

В документе подчеркивается, что для гарантий безопасности Киеву необходимо создать многонациональные силы. Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке Соединенных Штатов. Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении ее армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

Ранее сообщалось, что США не будут размещать свои войска на Украине.

